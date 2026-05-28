FC Amberg: Felix Hummel kommt, Matthew Carswell geht

Trägt künftig das Torwartdress des FC Amberg: Felix Hummel. – Foto: Josef Trummer

Es ist sozusagen eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der FC Amberg verstärkt sich für die kommende Saison in der Landesliga auf der Torwartposition. Und zwar mir Felix Hummel . Der 23-Jährige wechselt vom Bezirksligisten 1. FC Schlicht an den Schanzl – und kehrt damit zu einem Verein zurück, den er aus seiner Jugendzeit bereits kennt. Auf der Gegenseite verkündet der FCA auch einen weiteren Sommerabgang. Mit dem jungen Offensivmann Matthew Carswell verlässt ein Gesicht der Meistermannschaft den Verein mit unbekanntem Ziel.

„Mit der Rückkehr von Felix gewinnen wir nicht nur einen jungen Torwart dazu, sondern auch einen Spieler, der unser Umfeld bereits kennt. Für uns ist das eine gute Mischung aus Vertrautheit und neuer Aufgabe“, teilt der FC Amberg zum neuen Keeper mit. Der 23-Jährige selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, wieder für den FC Amberg zu spielen und gemeinsam mit der Mannschaft das Beste aus der kommenden Saison herauszuholen.“



Felix Hummel war mehrere Jahre Teil des Bayernliga-Kaders der DJK Ammerthal. An Stammkeeper Christopher Sommerer war kein Vorbeikommen. Dennoch stand er in immerhin 15 Bayernliga-Matches zwischen den Pfosten. Die abgelaufene Saison verbrachte Hummel beim 1. FC Schlicht, für den er 13 Saisonspiele in der Bezirksliga Nord bestritt. Die Verpflichtung eines neuen Torhüters hängt damit zusammen, dass der bisherige Stammkeeper Marko Smodlaka (32) den FCA nach einer Saison wieder verlässt.



