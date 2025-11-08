FC Amberg feiert Topspiel-Sieg nach »hartem Stück Arbeit«

Im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Nord hat der FC Amberg vorlegen können an diesem kalten Samstag. Der Tabellenführer entschied das Duell zweier Super-Serien mit 2:1 gegen den FC Wernberg für sich – und distanziert den Verfolger auf neun Punkte. Auf tiefem Geläuf entwickelte sich ein intensives und nicht unbedingt schönes anzuschauendes Kampfspiel, dass der FCA mit großem Willen „zog“. Im anderen Samstagsspiel trennten sich Inter Bergsteig Amberg und der FC Weiden-Ost mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Alle Tore beim 2:2 fielen bereits im ersten Durchgang.



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen und kassierten sofort das 0:1. Daraufhin kämpften wir uns zurück und erzielten den Ausgleichstreffer. Anschließend waren wir wieder schläfrig und fingen uns das 1:2. Gott sei Dank konnten wir kurz vor der Halbzeit erneut ausgleichen. In der zweiten Halbzeit war es ein Kampfspiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Am Ende muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Es war heute kein gutes Spiel von uns. Ein gerechtes Unentschieden. Wir schauen nach vorne und freuen uns auf das Derby gegen die SpVgg SV Weiden II, ein Highlight zum Jahresende.“









Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das war ein hartes Stück Arbeit. In den ersten 25 Minuten waren wir wirklich gut im Spiel, ehe Wernberg in den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit stärker wurde. Insgesamt hatten wir in der ersten Hälfte ein leichtes Chancenplus. Durch eine schöne Freistoßvariante der beiden Spielertrainer erzielten wir das 1:0. Dann kam Wernberg etwas auf, hatte eine gute Torchance und glich durch einen wuchtigen Freistoß aus. Zu diesem Zeitpunkt war das ausgeglichen. Dann wurden die Räume größer für uns. Kurz vor Schluss hätten wir noch das 3:1 nachlegen können. Unterm Strich ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Durch den gezeigten Willen, unsere Serie bestehen zu lassen, können wir diesen Sieg feiern.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Es war ein intensives, nicht unbedingt schönes Spiel mit dem besseren Ende für den FCA. Glückwunsch an dieser Stelle. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte so richtig zwingend werden. Wir gerieten dann nach einen Standard in Rückstand und konnten nach einem Standard wieder ausgleichen. Dann haben wir leider eine schlechte Zuteilung gehabt und das zweite Gegentor bekommen. Leider waren wieder in der Offensive oft zu unpräzise und konnten so leider nicht die Gefahr der letzten Wochen heraufbeschwören. Untern Strich keine schlechte Leistung von uns, aber ein bisschen zu wenig, um den FCA zu schlagen. Jetzt heißt es regenerieren und nächste Woche die Runde erfolgreich abschließen.“