FC Amberg enttäuscht: Upo punktet – Weiden II feiert Rodler

Zum Jahresabschluss zeigte der FC Amberg in der Bezirksliga Nord eine enttäuschende Darbietung. Mit Ach und Krach rette der Tabellenführer im Heimspiel gegen die Sportfreunde Upo ein 1:1-Unentschieden. Die SpVgg SV Weiden II hat die Gunst der Stunde genutzt und den Rückstand zu Amberg auf vier Punkte verkürzt. Spielertrainer Josef Rodler himself führte seine Mannschaft mit zwei Toren zum 2:0-Sieg im Stadtderby gegen den FC Weiden-Ost, dessen Trainer mit dieser Niederlage haderte.



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Das war über das gesamte Spiel eine schwache Leistung von uns. Wir haben nie so richtig reingefunden, einen Zugriff zu bekommen. Von außen hatte man das Gefühl, dass sich die Jungs heute nichts zutrauen. Am Ende holten wir einen glücklichen Punkt. Upo hatte die besseren Chancen. Schade, dass wir mit dieser Leistung in die Winterpause gehen. Nichtsdestotrotz sind wir seit 13 Spielen ungeschlagen, werden das Spiel abhaken und im neuen Jahr wieder mit Vollgas angreifen.“



Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren in der ersten Halbzeit sehr griffig und haben unseren Matchplan gut durchgezogen. Nach dem verdienten Führungstreffer mussten wir anhand von guten Möglichkeiten das 2:0 und 3:0 nachlegen, was wir leider nicht gemacht haben. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir gut drin. Vorm Elfmeterpfiff für Amberg gab es zwei Aktionen, dann wäre es gar nicht zustanden gekommen. Am Ende des Tages sind es für uns wohl liegen gelassene Punkte. Auf diese Leistung – eine gute und geschlossene Kollektivleistung – kann man aufbauen. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.“









Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Das war ein schwieriges Spiel, ein absolutes Kampfspiel. Auch wir hatten heute wieder unsere spielerischen Elemente drin und haben in Phasen richtig guten Fußball gespielt. Auch kämpferisch haben wir überzeugt; die Mannschaft hat sich in jeder Sekunde gepusht. Wir können im Soll und mit Stolz in die Winterpause.“



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Wir hatten deutlich mehr Chancen im Spiel. Beim Stand von 1:0 waren wir am Drücker, nutzten ein Vielzahl von Chancen nicht und hätten einen ganz klaren Elfmeter bekommen müssen. Auf schwerem Geläuf haben wir alles rausgehauen und bis zur letzten Minute daran geglaubt. Kurz vor Schluss wurden wir schließlich ausgekontert. Mindestens ein Unentschieden hätten wir uns verdient gehabt. Ärgerlich, weil die Niederlage unnötig und einfach nicht verdient war.“