FC Amberg: Drammeh verabschiedet, Lalayev operiert

Abschied nehmen hieß es von Eigengewächs Banding „Ben“ Drammeh. Seit der U15 trug der 28-jährige Mittelfeldspieler das gelbschwarze Trikot. Unterbrochen wurde sein Engagement am Schanzl nur von einem kurzen Zwischenstopp bei Stadtrivale Inter Bergsteig. Von verletzungsbedingten Rückschlägen ließ sich der Linksfuß nicht unterkriegen, wollte wieder voll angreifen. Sechs Mal kam er in der laufenden Saison zum Einsatz. Vergangenen Freitag steuerte er noch die Vorlage zum 2:0 bei.



Weitere Einsätze werden nicht mehr dazukommen. Drammeh verlässt den FC Amberg aus beruflichen Gründen und zieht nach Bremen. „Ben war immer ein Spieler mit feiner Technik, stark am Ball und voller Leidenschaft – sein Abschied ist ein großer Verlust für unsere Mannschaft und den Verein. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste“, teilt der Verein auf seinen sozialen Kanälen mit.



Unterdessen musste sich der junge Ersatzkeeper Vislan Lalayev kurzfristig einer Operation unterziehen. Grund hierfür war eine Blinddarmentzündung. „Kurzfristige OP gut überstanden – jetzt heißt es schnell wieder fit werden! Das ganze Team steht hinter Vislan – und die letzten drei Punkte waren auch für ihn“, heißt es. Nach dem gewonnenen Heimspiel gegen Furth hielten die Spieler Lalayevs Trikot mit der Rückennummer 33 hoch. Der 21-Jährige war diesen Sommer vom SV Köfering gekommen. Bis dato absolvierte er drei Testspiel- und einen Punktspieleinsatz für die „Erste“ sowie zwei Spiele fürs A-Klassenteam.



Der kommende Doppelspieltag beschert dem neuen Bezirksliga-Tabellenführer zwei Auswärtsspiele: Freitag in Schlicht und Sonntag in Tännesberg. Anschließend gastiert der TSV 1860 München mit seinen Drittligaprofis zu einem Freundschaftsspiel im Stadion am Schanzl.