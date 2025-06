FC Amberg: Chaika rückt auf, Madeiski pausiert

Es wird immer klarer, mit welchem Spielerkader der FC Amberg in die neue Bezirksliga-Saison startet. Klar – läuft doch auch am Schanzl seit ein paar Tagen die Sommervorbereitung. Derzeit gibt der Verein fast täglich ein Personal-Update. Das neueste beinhaltet ein junges Eigengewächs, das ab sofort zum Bezirksliga-Aufgebot zählt, sowie einen erfahrenen Torhüter, der zumindest fürs Erste nicht mehr zur Disposition steht.

Mit Daniil Chaika schafft ein weiteres Eigengewächs den Sprung in den Bezirksliga-Kader des FCA. Der Außenbahnspieler kickte bislang in der U19 im Nachwuchsbereich des Vereins und legte dort eine starke Torquote hin. Ab der neuen Saison gehört er fest zum Kader der ersten Mannschaft. „Chaika überzeugt mit Technik und Übersicht – der 19-Jährige bringt zudem hohes Entwicklungspotenzial mit. Der FC Amberg freut sich, mit dieser Entscheidung erneut ein Zeichen für die nachhaltige Nachwuchsarbeit zu setzen und einen weiteren jungen Spieler aus den eigenen Reihen auf seinem Weg im Herrenbereich zu begleiten“, geben die Entscheidungsträger um Sportlicher Leiter Romand Reinhardt zu dieser Personalie zu Protokoll.



Im Gegenzug muss das neue Trainerduo Mario Zitzmann und Friedrich Lieder in der kommenden Bezirksliga-Saison vorerst auf die Dienste von Torwart Martin Madeiski verzichten. Der 33-Jährige legt eine Pause vom aktiven Fußball ein – aus privaten und beruflichen Gründen. Madeiski, der ursprünglich in der Bezirksliga-Saison als Aushilfe zwischen die Pfosten sprang, entwickelte sich schnell zu einer festen Stütze im Team. In der zurückliegenden Landesliga-Saison war er als zweiter Torhüter hinter Tim Schreiner im Kader gemeldet und stets bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Der Verein bedankt sich bei Martin für seinen Einsatz und die stets zuverlässige Art – und wünscht ihm für die kommende Zeit privat wie beruflich alles Gute“, heißt es.