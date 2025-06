FC Amberg angelt sich Offensivtalent Pereira

Der 20-Jährige wurde beim SV Raigering ausgebildet und durchlief anschließend die Nachwuchsleistungszentren von Greuther Fürth und der SpVgg SV Weiden. In Ettmannsdorf sammelte er bereits Erfahrungen im Herrenbereich und überzeugte dort mit Spielwitz, Tempo und Technik. Während der abgelaufenen Spielzeit kam Pereira vorrangig in der Ettmannsdorfer Bezirksliga-Mannschaft zum Einsatz (23 Spiele, 5 Tore). Fürs Landesliga-Team erzielte er immerhin drei Joker-Tore. Vor allem im Jugendbereich bestach er mit guten Torquoten.



Michel Silva Pereira ist vor allem im Sturmzentrum zuhause, kann aber auch flexibel auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Wie er konkret ins Aufgebot des FC Amberg eingebunden wird, ist letztlich natürlich Sache der neuen Spielertrainer Mario Zitzmann und Friedrich Lieder. Seine Stärken sind ein guter Abschluss und ein starkes Spiel ohne Ball. „Mit seinem Offensivdrang, taktischem Verständnis und dem nötigen Zug zum Tor soll er dem FCA in der kommenden Bezirksliga-Saison neue Impulse verleihen“, heißt es in einer Meldung des FC Amberg.



Mit den Youngsters Edgard Becker, Jamario Carswell, Vislan Lalayev und Michel Silva Pereira sowie den erfahrenen Friedrich Lieder und Mario Zitzmann als neue Spielertrainer, sind mittlerweile sechs externe Neuzugänge spruchreif. Eine weitere Neuverpflichtung steht bereits in der Pipeline. Es gibt also einen gewissen Umbruch im Kader. Viel Zeit zum Akklimatisieren bleibt für die Neuen nicht. Schließlich wollen die Vilsstädter in der neuen Spielzeit eine gute Rolle spielen in der Bezirksliga Nord.