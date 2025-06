FC Altrandsberg präsentiert neues Trainerteam

Zur neuen Saison 2025/26 geht mit Chefcoach Johann "Hanse" Holzapfel und Co-Trainer Benedikt "Bene" Friedrich ein komplett frisches Trainerteam an den Start. Das Team des FCA steht bereits voll in der Vorbereitung und arbeitet hart auf die kommende Saison hin!

Mit "Hanse" konnte der FCA einen ehemaligen Spieler des Vereins zurückgewinnen, der ebenfalls Trainererfahrungen beim SV Thenried hat und auch einen Aufstieg als Chefcoach zu verzeichnen hat. "Es war naheliegend, dass ich nach Ende meiner Aktivenkarriere irgendwann zu meinem Heimatverein in irgendeiner Art zurückkommen werde. Hier wurde ich auch nach über 10 Jahren mit offenen Armen empfangen"

"Bene" soll als Co-Trainer zur Unterstützung des Trainers dienen. Friedrich wechselte in der Saison 24/25 als Spieler von der SG Zandt/Vilzing II zum FC Altrandsberg und fühlte sich beim neuem Verein sofort sehr wohl. Leider zog er sich direkt im 3. Saisonspiel einen Kreuzbandriss zu und ist seitdem außer Gefecht. "Ob ich jemals noch ein Spiel aktiv für den FCA ablegen kann, steht in den Sternen. Ich wollte dennoch den Verein in irgendeiner Funktion unterstützen, wenn ich das schon nicht als Spieler machen kann und freute mich darüber, als Unterstützer für den Herrenbereich gewählt worden zu sein."

Klares Ziel der Mannschaft ist die vielen neuen Spieler der eigenen Jugend zu integrieren und trotzdem einen kreisklassenbeständige Mannschaft zu formen.