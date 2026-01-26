FC Altmühltal sticht Parsberg, Dietfurt, Tegernheim & Co. aus

Obwohl in diesem Jahr wieder 16 Teams antraten, waren nicht ganz so viele Besucher gekommen wie in den letzten Jahren. „Leider haben in diesem Jahr einige Vereine aus dem näheren Umkreis nicht mitgespielt, das macht sich natürlich an den Zuschauerzahlen bemerkbar“, so Turnierorganisator Anton Bachhuber. „Trotzdem waren mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden, obwohl das vorzeitige Abreisen von Tegernheim und Kipfenberg schon ein Novum war.“ Beide Teams traten nach hitzigen Diskussionen in der Zwischenrunde am Sonntag zu den Platzierungsspielen danach nicht mehr an.



Aus den vier Vorrundengruppen am Samstag gingen Hausherr TSV Dietfurt, der SC Pollanten mit Ex-Profi Michael Görlitz, die SpVgg Ziegetsdorf und der makellose FC Altmühltal als Sieger hervor. Die zweiten Plätze ergatterten sich der VfB Kipfenberg, der TV Parsberg, der TV Velburg und der FC Tegernheim. Diese acht Teams zogen in die Zwischenrunde am Sonntag ein, wo es mit zwei Vierergruppen weiterging.



Dietfurt schaffte schnell mit zwei 2:1-Siegen gegen Parsberg und Ziegetsdorf den Einzug ins Halbfinale, das letzte Spiel gegen Tegernheim ging knapp verloren. Parsberg zog durch ein um einen Treffer besseres Torverhältnis gegenüber Ziegetsdorf als Gruppenzweiter nach. In der anderen Gruppe setzten sich der FC Altmühltal und Velburg durch. Kipfenberg und die personell zum Vortag geschwächten Pollantener hatten keine Chance.



Die erste Halbfinalbegegnung zwischen dem FC Altmühltal und Parsberg war eine überraschend klare Angelegenheit. Der FCA ging früh durch den vierten Turniertreffer von Torhüter Marcel Bauer (FSV VfB Straubing) in Führung. Der Meckenhausener Felix Geitner und Bastian Rackl (SpVgg Willenhofen) bauten die Führung auf 3:0 aus. Parsbergs Michael Reinwald gelang nur noch der Ehrentreffer. Das zweite Halbfinale zwischen Velburg und Dietfurt berlief spannender. Velburgs Bastian Stöckl brachte sein Team früh in Führung. Dietfurts Alexander Merkl glückte spät der Ausgleich, sodass das Neunmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden musste. Dabei behielten die Hausherren die besseren Nerven und zogen mit 3:1 ins Finale ein.



In einem sehr umkämpften, aber fairen Endspiel schoss Felix Stark seine Dietfurter früh in Führung. Marco Kronawitter (FC Laub) konnte noch für sein Team den Ausgleich erzielen, sodass wiederum das Neunmeterschießen entscheiden musste. Dieses Mal versagten Dietfurts Spieler die Nerven, kein einziger konnte Marcel Bauer überwinden. Da alle Schützen des Titelverteidigers trafen, hieß der Sieger des 22. Dietfurter Hallenmasters erneut FC Altmühltal. Dieser erhielt neben dem Wanderpokal zusätzlich noch 200 Euro Preisgeld, Dietfurt bekam 150 Euro. Dem Dritten TV Velburg bzw. Parsberg blieben immerhin noch 100 bzw. 50 Euro.



Bei der Siegerehrung wurden noch Felix Stark (Dietfurt) als bester Spieler sowie Marcel Bauer (Altmühltal) als bester Torhüter geehrt. Bester Torschütze des Turniers wurde Luca Ruppert (SC Pollanten), der zehn Mal ins Schwarze traf.





Die Endplatzierungen:

1. FC Altmühltal

2. TSV Dietfurt

3. TV Velburg

4. TV Parsberg

5. SpVgg Ziegetsdorf

6. VfB Kipfenberg

7. SC Pollanten

8. FC Tegernheim





