– Foto: Thorsten Wiethege

FC Altenbochum: Rinklake bestätigt trotz großen Erfolgs sein Sommeraus Beim Bezirksligisten FC Altenbochum hatte der 55-jährige Chefcoach Frank Rinklake bereits im Sommer angekündigt, dass es sein letztes Jahr wird.

An diesem Entschluss hat auch der aktuelle Erfolg nichts geändert, wie Rinklake gegenüber der Lokalpresse "WAZ" nochmal untermauerte. Der Fusisonsverein führt die Bezirksliga 10 souverän mit neun Punkten Vorsprung an und steht vor dem erstmaligen Sprung in die Landesliga.

Rinklake, der schon den Vorgänger SC Post Altenbochum trainiert hat, erklärt: "Ich habe der Mannschaft und dem Verein vor der Saison klar gesagt, dass es mein letztes Jahr als Trainer in Altenbochum sein wird. Ich war jetzt fast 13 Jahre am Stück hier in Altenbochum, irgendwann kennen die dich auswendig und du die auch. Ich denke also, die Mannschaft braucht einfach mal ein neues Gesicht. Der Abschied vom Verein ist aber noch nicht ganz durch, die wollen mich nicht so gerne gehen lassen. Mir fällt der Abschied natürlich auch nicht leicht. Aktuell zählt für mich aber sowieso nur die Meisterschaft und die aktuelle Saison. Ob ich im kommenden Jahr dann vielleicht in einer neuen Funktion beim FC auftreten werde, doch woanders einen Trainerjob wahrnehme oder etwas ganz anderes mache, das kann ich noch nicht sagen. Fest steht lediglich, als Trainer der Ersten ist es meine letzte Saison."