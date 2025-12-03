FC Altenbochum: „Als Aufsteiger gibt es nichts zu meckern.“

Zum Start unserer großen Winterpausen-Serie über die Vereine aus der Landesliga Westfalen Staffel 3 richten wir den Blick auf den FC Altenbochum. Der Club ist erst im Sommer aufgestiegen – und hat sich in der neuen Spielklasse bereits gut eingefunden. Wir haben darüber mit dem 1. Vorsitzenden Bruno Otto gesprochen.

Wie bewertet ihr die Hinrunde – sportlich wie auch als Verein insgesamt?



Wir sind mit der Hinrunde fast zufrieden. Ein oder zwei Siege mehr waren möglich, aber als Aufsteiger gibt’s nichts zu meckern.

Welche Entwicklung im FC Altenbochum macht euch aktuell besonders stolz?

Der Aufstieg in die Landesliga.

Wie gut ist der FC Altenbochum eurer Meinung nach in der Landesliga angekommen?

Besser als beim ersten Aufstieg. Es gibt immer noch ein paar Leistungseinbrüche, aber daran reift man.

Was lief organisatorisch oder strukturell in diesem Jahr besonders gut?

Eigentlich alles.

Wo seht ihr noch klare Baustellen, an denen ihr im neuen Jahr arbeiten wollt?

Die eine oder andere Verstärkung werden wir noch brauchen.

Gab es in der Hinrunde ein besonderes Highlight – sportlich oder abseits des Platzes?

Bei uns ist jedes Heimspiel ein Highlight.

Wie beurteilt ihr die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft, Vorstand und den vielen Ehrenamtlichen im Verein?

Die Zusammenarbeit zwischen den Mannschaften ist sehr gut. Vorstand und Mannschaften arbeiten eng zusammen und die vielen Helfer sind voll dabei.

Welche Rolle spielen Fans, Jugend und Umfeld für den FC Altenbochum?

Wir haben ein großes Fan-Potenzial (ca. 100 Zuschauer aus Altenbochum). Unsere Jugend stellt gerne Einlaufkinder – das klappt super.

Was sind eure konkreten Ziele für 2025 – kurz- und mittelfristig?

Ligaerhalt der 1. Mannschaft, um sich danach noch besser darstellen zu können.

Was zeichnet den FC Altenbochum als Verein aus – warum lohnt es sich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein?

Wir sind ein Verein, in dem das Miteinander im Vordergrund steht. Gemeinsam gewinnen, verlieren und feiern – mit Fans, Mannschaften und Vorständlern. Das macht uns stark.

Das Gespräch mit dem FC Altenbochum ist Teil 1 unserer Winterpausen-Interviews über die Landesliga Westfalen Staffel 3 auf FuPa.net.

In den nächsten Teilen folgen u. a. der TuS Eichlinghofen, VfL Kamen und weitere Vereine der Staffel.

Dranbleiben lohnt sich also! ⚽🔥