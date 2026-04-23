FC Alte Haide verlängert mit Leistungsträger Christos Ketikidis

Die Vertragsverlängerung von Christos Ketikidis ist für den Verein ein Grund zu großer Freude und signalisiert Stabilität sowie Kontinuität auf dem Platz. Seit seinem Wechsel zu uns hat Christos nicht nur durch seine herausragenden fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, sondern auch durch seine vorbildliche Einstellung und seine Führungsqualitäten.

Der FC Alte Haide freut sich, bekannt geben zu können, dass unser Kapitän, Christos Ketikidis, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Christos wird somit auch in der kommenden Saison 2026/2027 die Kapitänsbinde tragen und weiterhin als ein enorm wichtiger, sogar unverzichtbarer Bestandteil unserer Mannschaft fungieren.

Besonders erfreut über diese Entwicklung zeigt sich unser Geschäftsführer Oktay Kaya. „Ich bin besonders glücklich über die Vertragsverlängerung. Christos passt menschlich und charakterlich perfekt zu unserem Verein und unserer Philosophie. Er verkörpert die Werte, die wir uns als Leitbild gesetzt haben, in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel.“

Weiter führt Oktay Kaya aus: „Aber nicht nur menschlich ist Christos eine absolute Bereicherung. Vor allem sportlich bringt er seine immense Erfahrung, die er in seiner bisherigen Laufbahn sammeln konnte, bei uns eindrucksvoll zur Geltung. Er ist ein Spieler, der auf dem Platz den Unterschied machen kann, die Mannschaft führt und in entscheidenden Momenten die richtigen Impulse setzt. Christos ist schlichtweg ein undenkbarer Bestandteil der Mannschaft geworden und wir sind überaus stolz, ihn auch in der kommenden Saison in unseren Reihen zu wissen.“

Mit der Verlängerung von Christos Ketikidis setzt der FC Alte Haide ein klares Zeichen für die Zukunft. Seine Präsenz, sein Kampfgeist und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, werden uns auch in der kommenden Spielzeit maßgeblich dabei helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Saison mit unserem Kapitän Christos Ketikidis!