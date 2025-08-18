FC Alte Haide-DSC vor dem Pflichtspielauftakt

Der FC Alte Haide-DSC blickt nach einer intensiven Vorbereitungsphase gespannt auf den Pflichtspielauftakt. Hinter der Mannschaft liegt ein Sommer voller Trainingsarbeit, Teambuilding und Testspiele, die vor allem eines gezeigt haben: Das neu zusammengestellte Team befindet sich noch im Aufbau, macht aber Schritt für Schritt Fortschritte.

Zur neuen Saison hat der Verein einen großen Umbruch vollzogen. Der Kader wurde nahezu vollständig neu zusammengestellt, viele Spieler sind erst seit Kurzem im Verein. Ein solcher Neuanfang braucht naturgemäß Zeit, damit Abläufe einstudiert, Automatismen entwickelt und die Spieler auf und neben dem Platz zu einer geschlossenen Einheit werden.

„Wir haben bewusst in der Vorbereitung den Schwerpunkt nicht auf Ergebnisse gelegt, sondern darauf, dass die Mannschaft sich einspielt und die Spieler sich untereinander kennenlernen. Es war uns klar, dass die Testspiele schwankende Leistungen mit sich bringen würden. Entscheidend ist, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und die Jungs von Spiel zu Spiel lernen“, so Trainer Cenkhan Kabalakli.

Erkenntnisse aus der Vorbereitung

Die Testspiele haben gezeigt, dass das Team noch Zeit benötigt, um seine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Vor allem im Defensivverhalten und im Zusammenspiel im letzten Drittel gibt es noch Luft nach oben. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass Potenzial vorhanden ist: In einzelnen Phasen überzeugte die Mannschaft mit Einsatzbereitschaft, Tempo und Spielfreude.

Besonders wichtig war, dass die Spieler erste gemeinsame Erfahrungen sammeln und ein Gefühl für die Spielweise entwickeln konnten. Jeder Trainingstag und jedes Spiel trägt dazu bei, dass die Mannschaft ein Stück weiter zusammenwächst.

Der erste Härtetest im Pokal

Am Dienstag, den 19. August, um 18:15 Uhr, wartet nun die erste echte Bewährungsprobe: Im Kreispokal trifft der FC Alte Haide-DSC auf den FC Muschetarii. Dieses Spiel ist für die neu formierte Truppe mehr als nur ein Pflichtspiel – es ist der Startschuss in eine Saison, die voller Herausforderungen steckt.

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, und genau das macht ihn so reizvoll. Mit Leidenschaft, Kampfgeist und einer geschlossenen Teamleistung will der FC Alte Haide-DSC zeigen, dass er trotz des Umbruchs bereit ist, auch unter Wettkampfbedingungen zu bestehen.

Blick nach vorn

Der Verein blickt optimistisch in die kommenden Wochen. Zwar ist allen Beteiligten bewusst, dass es noch Geduld braucht, bis die Mannschaft ihr volles Potenzial entfalten kann. Doch genau diese Entwicklung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Saison.

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, schon in den ersten Spielen die Perfektion zu erwarten. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, Vertrauen aufbauen und unsere Linie konsequent verfolgen. Wenn wir weiter hart arbeiten, bin ich überzeugt, dass wir schon bald die Früchte ernten werden“, so die sportliche Leitung.

Fazit

Die Vorbereitung des FC Alte Haide-DSC war von Umbruch, Lernprozessen und wichtigen Erfahrungen geprägt. Jetzt beginnt die entscheidende Phase: Mit dem Pokalspiel am Dienstag startet die Mannschaft in eine Saison, in der nicht nur Ergebnisse, sondern vor allem Entwicklung, Zusammenhalt und Konstanz zählen.

Mit Mut, Disziplin und dem Glauben an das gemeinsame Ziel will der FC Alte Haide-DSC die ersten Schritte in eine erfolgreiche Zukunft machen.