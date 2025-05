FC Alte Haide DSC München – Weichenstellung für die Zukunft

Onur Tartanci wird neuer U19-Trainer



Der FC Alte Haide DSC München freut sich, die Verpflichtung von Onur Tartanci als neuen Trainer der U19-Junioren offiziell bekanntzugeben. Abteilungsleiter Ptyqaj Mentor präsentierte den erfahrenen Jugendtrainer im Rahmen eines Treffens auf dem Vereinsgelände ein bedeutender Schritt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Jugendbereichs.



Onur Tartanci bringt langjährige Erfahrung im Nachwuchsfußball mit und war unter anderem beim FC Perlach München sowie beim SV Türkgücü München als Jugendtrainer erfolgreich tätig. In beiden Vereinen konnte er mit seiner strukturierten und engagierten Arbeit zahlreiche Talente fördern und sportlich weiterentwickeln.



„Wir sind sehr stolz und glücklich, Onur für unser Projekt gewonnen zu haben“, erklärt Abteilungsleiter Mentor. „Er besitzt nicht nur hohe fachliche Kompetenz, sondern auch ein starkes Netzwerk im Jugendbereich – von der U14 bis zur U19. Solche Kontakte sind entscheidend, um talentierte Spieler gezielt zu fördern und langfristig an den Verein zu binden.“



Trotz mehrerer attraktiver Angebote hat sich Onur Tartanci bewusst für den FC Alte Haide DSC München entschieden. Das zeigt seine Überzeugung von unserem Konzept und unserer gemeinsamen Vision. Ziel ist es, die U19 sportlich und strukturell zu stabilisieren, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen und den Grundstein für langfristigen sportlichen Erfolg zu legen.



Statement von Onur Tartanci:

„Ich bin sehr froh und dankbar, nun Teil des FC Alte Haide DSC München zu sein – einem Verein, der professionell geführt wird und eine klare Linie verfolgt. Ich werde alles daransetzen, die U19 sportlich weiterzubringen, Stabilität zu schaffen und gleichzeitig talentierte Spieler gezielt auf den Übergang in den Herrenbereich – insbesondere in die Erste Mannschaft – vorzubereiten. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf eine enge, erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.“



Der FC Alte Haide DSC München heißt Onur Tartanci herzlich willkommen und blickt voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft.