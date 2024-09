FC Alte Haide-DSC – FC Bosna i Hercegovina München

Spielbericht:



Am dritten Spieltag der Kreisliga blieb der FC Alte Haide-DSC weiterhin ungeschlagen und sicherte sich in einer spannenden Partie ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Bosna i Hercegovina München. In einer intensiven Begegnung gingen die Gäste aus Bosnien-Herzegowina mit einer 1:2-Führung in die Halbzeitpause, nachdem sie das Spiel in der ersten Hälfte zu ihren Gunsten drehen konnten.