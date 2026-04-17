FC Alsterbrüder & Norderstedt II spielen am Freitag um den Titel

Als der FCA noch in der Oberliga spielte. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein direktes Duell an der Spitze zwischen FC Alsterbrüder und FC Eintracht Norderstedt II, formstarke Teams wie SC Nienstedten und Druck im Tabellenkeller.

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Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia steht im Zeichen eines direkten Duells an der Spitze. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) gastiert beim ersten Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte), der mit einem Heimsieg den Abstand auf vier Punkte verkürzen kann. Parallel dazu ist auch die Formtabelle ein entscheidender Faktor: SC Nienstedten präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams und empfängt mit FC Union Tornesch (40 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld.

Mit Spannung wird auch das erneute Aufeinandertreffen zwischen Hamburger SV III (18 Punkte) und TBS Pinneberg (48 Punkte) erwartet, nachdem Pinneberg das Nachholspiel klar für sich entschieden hatte. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum direkten Duell zwischen Klub Kosova (13 Punkte) und SC Victoria II (10 Punkte), das für beide Teams von großer Bedeutung ist.