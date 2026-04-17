 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

FC Alsterbrüder & Norderstedt II spielen am Freitag um den Titel

In der Landesliga Hammonia trifft FC Alsterbrüder auf FC Eintracht Norderstedt II, während SC Nienstedten gegen FC Union Tornesch gefordert ist und Hamburger SV III erneut auf TBS Pinneberg trifft.

von red · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser
Als der FCA noch in der Oberliga spielte.
Als der FCA noch in der Oberliga spielte. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein direktes Duell an der Spitze zwischen FC Alsterbrüder und FC Eintracht Norderstedt II, formstarke Teams wie SC Nienstedten und Druck im Tabellenkeller.

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Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia steht im Zeichen eines direkten Duells an der Spitze. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) gastiert beim ersten Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte), der mit einem Heimsieg den Abstand auf vier Punkte verkürzen kann. Parallel dazu ist auch die Formtabelle ein entscheidender Faktor: SC Nienstedten präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams und empfängt mit FC Union Tornesch (40 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld.

Mit Spannung wird auch das erneute Aufeinandertreffen zwischen Hamburger SV III (18 Punkte) und TBS Pinneberg (48 Punkte) erwartet, nachdem Pinneberg das Nachholspiel klar für sich entschieden hatte. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum direkten Duell zwischen Klub Kosova (13 Punkte) und SC Victoria II (10 Punkte), das für beide Teams von großer Bedeutung ist.

Weitere Konstellationen runden den Spieltag ab: FC St. Pauli III (46 Punkte) trifft auf TuS Osdorf, SV Rugenbergen (42 Punkte) empfängt Eintracht Lokstedt, während Eimsbütteler TV II (40 Punkte) beim Hetlinger MTV antritt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
19:00
Spieltext Klub Kosova - SC Victoria II

Heute, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
20:00
Spieltext Hamburger SV III - TBS Pinneb.

Heute, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
20:00
Spieltext Nienstedten - Un.Tornesch

Heute, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
20:00
Spieltext Alsterbrüder - Norderstedt II

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Morgen, 15:45 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
15:45
Spieltext St. Pauli III - TuS Osdorf

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
12:00
Spieltext Altona 93 II - SSV Rantzau

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
14:00
Spieltext Rugenbergen - Ein.Lokstedt

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
15:00
Spieltext Hetlingen - ETV II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Klub Kosova
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - SV Rugenbergen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Altona 93 II
So., 26.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Alsterbrüder
So., 26.04.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - SC Nienstedten
So., 26.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Eimsbütteler TV II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Hamburger SV III
So., 26.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC St. Pauli III

29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II

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