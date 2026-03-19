 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC Alsterbrüder & FC St. Pauli III müssen liefern, HSV unter Druck

Landesliga Hammonia: FC Eintracht Norderstedt II mit Pflichtaufgabe, FC Alsterbrüder und FC St. Pauli III im Aufstiegsrennen, Kellerduelle spitzen sich zu: Der Hamburger SV III trifft auf Klub Kosova.

von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf.
Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

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Un.Tornesch

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II reist als klarer Favorit zum Hetlinger MTV und will seine starke Saison weiter untermauern. Dahinter stehen vor allem die FC Alsterbrüder unter Druck: Beim formstarken TuS Osdorf wartet eine unangenehme Aufgabe, bei der sich zeigen wird, ob der Aufstiegsaspirant dem Spitzenreiter weiter folgen kann.

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Auch FC St. Pauli III steht vor einem richtungsweisenden Spiel beim FC Union Tornesch. Während die Gäste den Anschluss nach oben halten wollen, kann Tornesch mit einem Sieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Im oberen Mittelfeld empfängt der TBS Pinneberg die stabile Eintracht Lokstedt und will seine Position festigen.

Im Tabellenkeller kommt es ebenfalls zu brisanten Duellen: Hamburger SV III gegen Klub Kosova ist ein echtes Abstiegsduell, bei dem für beide Teams nur ein Sieg zählt. Auch SC Victoria II benötigt gegen den SV Rugenbergen dringend Punkte, während Altona 93 II beim SC Nienstedten gefordert ist.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
19:30
Spieltext TuS Osdorf - Alsterbrüder

Morgen, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
20:00
Spieltext SC Victoria II - Rugenbergergen

Morgen, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
20:00
Spieltext Hamburger SV III - Klub Kosova

Morgen, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
20:00
Spieltext Nienstedten - Altona 93 II

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
15:00
Spieltext Hetlingen - Norderstedt II

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Ein.Lokstedt

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
14:00
Spieltext Un.Tornesch - St. Pauli III

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
15:00
Spieltext SSV Rantzau - ETV II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Union Tornesch
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TBS Pinneberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Eintracht Lokstedt
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - SSV Rantzau Barmstedt
So., 29.03.26 11:30 Uhr FC Alsterbrüder - Hetlinger MTV
So., 29.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Hamburger SV III
So., 29.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SC Victoria II
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TuS Osdorf

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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