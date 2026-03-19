FC Alsterbrüder & FC St. Pauli III müssen liefern, HSV unter Druck

Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II reist als klarer Favorit zum Hetlinger MTV und will seine starke Saison weiter untermauern. Dahinter stehen vor allem die FC Alsterbrüder unter Druck: Beim formstarken TuS Osdorf wartet eine unangenehme Aufgabe, bei der sich zeigen wird, ob der Aufstiegsaspirant dem Spitzenreiter weiter folgen kann.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Auch FC St. Pauli III steht vor einem richtungsweisenden Spiel beim FC Union Tornesch. Während die Gäste den Anschluss nach oben halten wollen, kann Tornesch mit einem Sieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Im oberen Mittelfeld empfängt der TBS Pinneberg die stabile Eintracht Lokstedt und will seine Position festigen.

Im Tabellenkeller kommt es ebenfalls zu brisanten Duellen: Hamburger SV III gegen Klub Kosova ist ein echtes Abstiegsduell, bei dem für beide Teams nur ein Sieg zählt. Auch SC Victoria II benötigt gegen den SV Rugenbergen dringend Punkte, während Altona 93 II beim SC Nienstedten gefordert ist.