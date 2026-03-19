FC Alsterbrüder & FC St. Pauli III müssen liefern, HSV unter Druck

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II reist als klarer Favorit zum Hetlinger MTV und will seine starke Saison weiter untermauern. Dahinter stehen vor allem die FC Alsterbrüder unter Druck: Beim formstarken TuS Osdorf wartet eine unangenehme Aufgabe, bei der sich zeigen wird, ob der Aufstiegsaspirant dem Spitzenreiter weiter folgen kann.
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Auch FC St. Pauli III steht vor einem richtungsweisenden Spiel beim FC Union Tornesch. Während die Gäste den Anschluss nach oben halten wollen, kann Tornesch mit einem Sieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Im oberen Mittelfeld empfängt der TBS Pinneberg die stabile Eintracht Lokstedt und will seine Position festigen.
Im Tabellenkeller kommt es ebenfalls zu brisanten Duellen: Hamburger SV III gegen Klub Kosova ist ein echtes Abstiegsduell, bei dem für beide Teams nur ein Sieg zählt. Auch SC Victoria II benötigt gegen den SV Rugenbergen dringend Punkte, während Altona 93 II beim SC Nienstedten gefordert ist.
24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Union Tornesch
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TBS Pinneberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Eintracht Lokstedt
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - SSV Rantzau Barmstedt
So., 29.03.26 11:30 Uhr FC Alsterbrüder - Hetlinger MTV
So., 29.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Hamburger SV III
So., 29.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SC Victoria II
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TuS Osdorf
25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova
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