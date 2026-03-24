FC Alsterbrüder patzt - Chahed Bamba und Jeremy Wachter drehen auf

Die Nachholspiele der Landesliga Hamburg haben am Dienstag drei spannende Geschichten zu erzählen: Chahed Bamba führt den Rahlstedter SC zum 6:3 beim USC Paloma II, Jeremy Mikel Wachter erzielt einen Hattrick für den TuS Osdorf gegen SC Victoria II und der FC Alsterbrüder kommt bei Altona 93 II nur zu einem 2:2 und erleidet deshalb einen Rückschlag im Titelrennen der Landesliga Hammonia.
Im Kampf um die Spitze ließ der FC Alsterbrüder wichtige Punkte liegen. Bei Altona 93 II lag der Titelkandidat zunächst mit 0:2 zurück, kämpfte sich jedoch noch zurück und sicherte sich ein 2:2. Liury Sebastian Souza Garcia und Martin Schauer brachten die Gastgeber nach der Pause in Führung, ehe Lasse Lahrtz verkürzte. In der Schlussphase verwandelte Konrad Vinzenz Janta einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Trotz der Aufholjagd ist das Remis ein Rückschlag im Aufstiegsrennen, da die Alsterbrüder vier Punkte hinter FC Eintracht Norderstedt II liegen und auf Ausrutscher angewiesen bleiben. Altona II holt dagegen einen Bonuspunkt im Abstiegskampf.
Einen souveränen Heimsieg feierte der TuS Osdorf. Gegen SC Victoria II gewann der Aufsteiger mit 4:0 und kletterte damit weiter in der Tabelle. Überragender Mann war Jeremy Mikel Wachter, der mit einem Dreierpack (21., 33., 48.) die Partie früh entschied. Bereits zur Pause war die die Messe erzählt, nach dem dritten Treffer kurz nach Wiederbeginn war sie dann auch gelesen. Den Schlusspunkt setzte Marlon Golinski. Aufsteiger Osdorf hat Rang acht eingenommen.
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