FC Alsbach verliert enges Kellerduell – Sascha Huy übernimmt Nach dem Rücktritt von Trainer Steffen Gils muss der FC Alsbach den nächsten Rückschlag hinnehmen +++ Sascha Huy übernimmt ab Montag – kann er noch das Wunder Klassenerhalt schaffen? von Michael Sobota · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Sascha Huy will mit dem FC Alsbach den Klassenerhalt schaffen. – Foto: VfR Fehlheim (Archiv)

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. In der Gruppenliga Darmstadt hat der vom Abstieg bedrohte FC Alsbach eine turbulente Woche hinter sich. Nach dem Ergebnisdebakel von Ober-Roden, als der FCA mit 1:9 Toren unterging, bat Trainer Steffen Gils am Dienstagabend um seine Freistellung. Dem kam der Verein nach. So musste der Vereinsvorsitzende Arne Horst kurzfristig das Ruder übernehmen und stand schon am Donnerstag im Nachholspiel beim SV Münster an der Linie. Dort zeigte Alsbach wieder ein anderes Gesicht.

Korndörfer schießt SV Münster spät zum Sieg

Da auch Münster jeden Punkt benötigte, entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste durch Kurz (7.) schnell in Führung gingen. Münster hatte in der Folge zwar mehr Spielanteile, doch war die Abwehr des FCA aufmerksam und verteidigte konsequent. So dauerte es, ehe die Gastgeber durch Hamed (36.) zum Ausgleich kamen. Nach der Pause versteckte sich Alsbach nicht, auch wenn Hamed (52.) per Freistoß die Führung des SVM erzielte. Kurz (65.) besorgte den erneuten Ausgleich. Korndörfer (67.) konterte fast im Gegenzug mit direkt verwandeltem Freistoß zum 3:2 für Münster. In den Schlussminuten wurde es dramatisch und bitter für Alsbach. Der Ausgleich zum 3:3 durch Hassan (90.) schien die Punkteteilung zu ermöglichen, die allerdings keinem viel genützt hätte. In der Nachspielzeit verwandelte Korndörfer einen Foulelfmeter zum 4:3 für Münster, was die Gastgeber aufatmen lässt, den FC Alsbach aber ein Stück weiter in Richtung Abstieg befördert.

Das nächste Abstiegsderby steht für Alsbach am Sonntag auf dem Programm. Nur ein Sieg gegen die SG Wald-Michelbach würde die ohnehin geringe Hoffnung auf den Klassenerhalt bewahren. Allerdings ging man im Vorspiel bei den Überwäldern sang- und klanglos mit 0:5 Toren unter. Ab der kommenden Woche wird für die verbleibenden Pflichtspiele Sascha Huy die Mannschaft des FCA coachen. Huy trainierte den FCA bereits von 2014 bis 2018 erfolgreich, war zuletzt beim VfR Fehlheim tätig.

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SV Münster trifft auf Mannschaft der Stunde

Der SV Münster muss gegen den TSV Auerbach Farbe bekennen. Kaum zu glauben, dass man in Auerbach mit 3:1 die Oberhand behielt. Die Südhessen sind die Mannschaft der Stunde in der Liga und haben seit dem Ende der Winterpause alle acht Pflichtspiele gewonnen.







Der SV Groß-Bieberau muss sich auf den Weg zu Dersim Rüsselsheim machen. Gegen den Tabellenzweiten machte man in Bieberau eine gute Figur und trennte sich 1:1-Remis. Die Gastgeber wollen in jedem Fall den zweiten Platz und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga Süd sichern.

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