FC Alsbach: Trainer Gils will den Klassenerhalt, bevor er geht

Alsbach. Der FC Alsbach will in der Gruppenliga Darmstadt den Klassenerhalt erneut schaffen. Der Kampf um den Klassenerhalt ist der Verein gewohnt, endete in den letzten Jahren auch immer positiv. Unabhängig vom Ausgang trennen sich aber nach der Saison die Wege von Verein und Trainer Steffen Gils, den es zu einem ehemaligen Verbandsligisten zieht.

Beim Gruppenligisten FC Alsbach ist man Abstiegskampf gewohnt. Bereits in den beiden vergangenen Spielzeiten war es ein Zittern bis zum letzten Spieltag. In der letzten Saison belegte der FCA mit 40 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz. Der TSV Höchst (38 Punkte) musste in die Relegation und stieg in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald ab. In der Spielzeit 2023/24 reichten Alsbach 38 Punkte für den Klassenerhalt, die FSG Riedrode musste mit 35 Zählern in die Relegation. Aktuell steht Alsbach mit derzeit 18 Punkten erneut auf einem Abstiegsplatz. Wie Gils das Blatt noch wenden will und wohin es ihn danach zieht, lest ihr bei Echo online.