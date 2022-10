Alsbach siegt überraschend hoch mit 4:0 gegen den TSV Höchst. – Foto: Andreas Rothermel

FC Alsbach ist durch den Sieg gegen Höchst wieder in der Spur Gruppenligist bezwingt TSV mit 4:0 +++ FCA Darmstadt weiter souverän an der Spitze

Südhessen. In der Gruppenliga setzt Tabellenführer FCA Darmstadt seinen Erfolgskurs fort: Gegen den Mitfavoriten FC 07 Bensheim gab es am Sonntag einen 3:1-Heimerfolg. Zurückgefunden in die Erfolgsspur hat derweil der FC Alsbach. Nach vier Niederlagen in Folge gab es gegen den TSV Höchst einen unerwartet deutlichen 4:0-Heimsieg. Ihre Pflichtaufgabe erfüllte die SG Langstadt/Babenhausen gegen den SV Nauheim (3:1).

FCA Darmstadt – FC 07 Bensheim 3:1 (0:0). Im ersten Durchgang zeigten die Darmstädter, dass ihre Qualitäten vor allem in der Offensive begründet sind. Bensheim agierte von Beginn an defensiv und suchte das Heil im Konterfußball. Mit zunehmender Spieldauer wurde Darmstadt immer druckvoller, ohne jedoch mit einem Tor in Vorlage gehen zu können. Als nach dem Seitenwechsel Köhler (54.) zum überraschenden 1:0 für Bensheim traf, kam das einem Weckruf gleich. Ein Doppelschlag von Cardoso (57.) und Ferrari (60.) zeigte die bekannten Bensheimer Schwächen in der Defensive auf. Die Bemühungen der Bergsträßer, den Ausgleich zu erzielen, konterte Borges (73.) mit dem 3:1. „Wir hätten schon im ersten Durchgang treffen müssen, waren da aber nicht konsequent genug“, merkte Darmstadts Sprecher Marcel Bergemann kritisch an. FC Alsbach – TSV Höchst 4:0 (1:0). Es war ein von beiden Mannschaften intensiv geführtes Spiel, das zunächst von Zweikämpfen dominiert wurde, bei dem sich aber dennoch Tormöglichkeiten ergaben. So scheiterte Blecher (9.) für Höchst nur knapp, für den FCA hatten Götz und D’Addona jeweils die Führung auf dem Fuß. Nach dem 1:0 von D’Addona (29.) wurde Alsbach noch druckvoller, verpasste jedoch bis zur Pause eine durchaus mögliche 2:0-Führung. Als gleich nach dem Wiederanpfiff D’Addona (50.) dann auf 2:0 erhöhte, war das Spiel aber immer noch nicht entschieden. Höchst bemühte sich um den Anschluss, war aber nicht konsequent genug. Besser machten es die Gastgeber, die mit dem 3:0 von Schilcher (78.) für die Entscheidung sorgten. Für das Sahnehäubchen sorgte Dinyer (87.) mit dem 4:0-Endstand.