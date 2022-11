Der FC braucht zwei starke Halbzeiten gegen Darmstadt – Foto: Jan-Niclas Grömling

FC Alsbach in der Favoritenrolle Bergsträßer empfangen zuletzt arg gebeutelte Bürstadter+++FCA Darmstadt will weiter punkten

Alsbach/Arheilgen . In der Gruppenliga muss der FC Alsbach am Sonntag gegen Eintracht Bürstadt ran. Beide Mannschaften haben am vergangenen Sonntag jeweils Niederlagen quittieren müssen.

Bürstädter in den Favoritenrolle Vor allem die Bürstädter traf es gegen Tabellenführer FCA Darmstadt bei der 0:7-Heimpleite äußerst hart.

Doch auch der gastgebende FC Alsbach hat Probleme – und nach 13 Spielen schon sieben Niederlagen kassiert. Dennoch ist der FCA gegen die abstiegsbedrohten Bürstädter Favorit und sollte einen Sieg einfahren können. Dazu bedarf es aber zweier guter Halbzeiten und nicht, wie zuletzt beim 1:2 in Geinsheim, eines Leistungsabfalls nach dem Seitenwechsel. Angepfiffen wird das Spiel am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Sportgelände am Hinkelstein.