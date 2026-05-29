 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FC Alsbach im Abschiedsspiel gegen den Meister

Absteiger FC Alsbach erwartet in seinem vorerst letzten Spiel in der Gruppenliga den VfB Ginsheim +++ Viktoria Griesheim trifft auf einen bissigen Gegner.

von Michael Sobota · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Ein letztes Mal muss der FC Alsbach in der Gruppenliga ran - ausgerechnet gegen den Tabellenführer.
Ein letztes Mal muss der FC Alsbach in der Gruppenliga ran - ausgerechnet gegen den Tabellenführer. – Foto: Justin Engel (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Am Sonntag (Anstoß jeweils 15 Uhr) steht das Saisonfinale in der Gruppenliga Darmstadt an. Für fast alle Vereine der Liga sind die Entscheidungen gefallen. Der VfB Ginsheim steigt als Meister in die Verbandsliga Süd auf, der VfR Fehlheim wird an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Mittlerweile ist auch die Frage um die Anzahl der direkten Absteiger geklärt. Statt der Maximalzahl von sechs über deren fünf ist nun die Zahl von vier sportlichen Absteigern zuzüglich des Rückziehers SG Wald-Michelbach.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00live

Betroffen ist in jedem Fall der FC Alsbach, der seit Wochen als Absteiger feststeht und in der Kreisoberliga einen Neuaufbau vorantreiben will. Bereits in den vergangenen Spielen haben die Alsbacher einigen Jugendlichen des älteren A-Junioren Jahrgangs die Chance gegeben, Spielpraxis bei den Aktiven zu sammeln - auch wenn für sie mit der Gruppenliga das Niveau ziemlich hoch ist. Vor eigenem Publikum trifft der FCA bei seinem Abschiedsspiel auf den Meister VfB Ginsheim. Das Alsbacher Ziel, zumindest noch einen Sieg nach der Winterpause verbuchen zu können, dürfte wohl kaum erreichbar sein. Dennoch wollen sich die Alsbacher mit einer engagierten Leistung aus der Liga verabschieden.

SV Münster und TSV Altheim treffen auf Absteiger

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

Viktoria Griesheim muss beim SV Fürth antreten. Für die Gastgeber geht es noch darum, den Abstieg zu vermeiden und die Relegationsteilnahme zu sichern. Hierzu bedarf es eines Sieges gegen die Viktoria, sofern der FC 07 Bensheim bei Dersim Rüsselsheim gewinnt. Griesheim muss sich also auf bissige und zweikampfstarke Gastgeber einstellen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
15:00

Beim TSV Seckmauern ist der SV Münster gefordert. Auch die Odenwälder stehen als Absteiger fest. Für den SVM wird darum gehen, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Den achten Tabellenplatz hat Münster auf jeden Fall sicher. Ein ordentliches Ergebnis, nachdem das Team von Trainer Naser Selmanaj schwer in die Runde gekommen war.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

Für den TSV Altheim geht es in einer bedeutungslosen Partie gegen Absteiger SKV Büttelborn. Gleichfalls nur noch statistische Bedeutung hat das Gastspiel des SV Groß-Bieberau beim SV 07 Geinsheim. Sowohl Altheim als auch Groß-Bieberau werden noch soviel Ehrgeiz entwickeln, um das jeweilige Spiel für sich zu entscheiden.