FC Alsbach im Abschiedsspiel gegen den Meister

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Am Sonntag (Anstoß jeweils 15 Uhr) steht das Saisonfinale in der Gruppenliga Darmstadt an. Für fast alle Vereine der Liga sind die Entscheidungen gefallen. Der VfB Ginsheim steigt als Meister in die Verbandsliga Süd auf, der VfR Fehlheim wird an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Mittlerweile ist auch die Frage um die Anzahl der direkten Absteiger geklärt. Statt der Maximalzahl von sechs über deren fünf ist nun die Zahl von vier sportlichen Absteigern zuzüglich des Rückziehers SG Wald-Michelbach.
Betroffen ist in jedem Fall der FC Alsbach, der seit Wochen als Absteiger feststeht und in der Kreisoberliga einen Neuaufbau vorantreiben will. Bereits in den vergangenen Spielen haben die Alsbacher einigen Jugendlichen des älteren A-Junioren Jahrgangs die Chance gegeben, Spielpraxis bei den Aktiven zu sammeln - auch wenn für sie mit der Gruppenliga das Niveau ziemlich hoch ist. Vor eigenem Publikum trifft der FCA bei seinem Abschiedsspiel auf den Meister VfB Ginsheim. Das Alsbacher Ziel, zumindest noch einen Sieg nach der Winterpause verbuchen zu können, dürfte wohl kaum erreichbar sein. Dennoch wollen sich die Alsbacher mit einer engagierten Leistung aus der Liga verabschieden.
Viktoria Griesheim muss beim SV Fürth antreten. Für die Gastgeber geht es noch darum, den Abstieg zu vermeiden und die Relegationsteilnahme zu sichern. Hierzu bedarf es eines Sieges gegen die Viktoria, sofern der FC 07 Bensheim bei Dersim Rüsselsheim gewinnt. Griesheim muss sich also auf bissige und zweikampfstarke Gastgeber einstellen.
Beim TSV Seckmauern ist der SV Münster gefordert. Auch die Odenwälder stehen als Absteiger fest. Für den SVM wird darum gehen, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Den achten Tabellenplatz hat Münster auf jeden Fall sicher. Ein ordentliches Ergebnis, nachdem das Team von Trainer Naser Selmanaj schwer in die Runde gekommen war.
Für den TSV Altheim geht es in einer bedeutungslosen Partie gegen Absteiger SKV Büttelborn. Gleichfalls nur noch statistische Bedeutung hat das Gastspiel des SV Groß-Bieberau beim SV 07 Geinsheim. Sowohl Altheim als auch Groß-Bieberau werden noch soviel Ehrgeiz entwickeln, um das jeweilige Spiel für sich zu entscheiden.