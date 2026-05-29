FC Alsbach im Abschiedsspiel gegen den Meister

Betroffen ist in jedem Fall der FC Alsbach, der seit Wochen als Absteiger feststeht und in der Kreisoberliga einen Neuaufbau vorantreiben will. Bereits in den vergangenen Spielen haben die Alsbacher einigen Jugendlichen des älteren A-Junioren Jahrgangs die Chance gegeben, Spielpraxis bei den Aktiven zu sammeln - auch wenn für sie mit der Gruppenliga das Niveau ziemlich hoch ist. Vor eigenem Publikum trifft der FCA bei seinem Abschiedsspiel auf den Meister VfB Ginsheim. Das Alsbacher Ziel, zumindest noch einen Sieg nach der Winterpause verbuchen zu können, dürfte wohl kaum erreichbar sein. Dennoch wollen sich die Alsbacher mit einer engagierten Leistung aus der Liga verabschieden.