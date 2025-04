FC Alemania München setzt Ausrufezeichen

Mit einem überzeugenden 4:0 Heimsieg gegen den Tabellenzweiten ESV München Ost hat der FC Alemannia München am 21. Spieltag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und damit die Ambitionen untermauert, in naher Zukunft in höheren Tabellenregionen mitzuspielen.

Bei bestem Fußballwetter bot sich gleich von Beginn eine Partie mit hoher Geschwindigkeit und Intensität. Bereits innerhalb der ersten zehn Minuten segelten die ersten Flanken in den Torraum der Ostler und die ersten gefährlichen langen Bälle in Richtung FCA Keeper Löscher (#1). Beide Seiten erspielten sich gute Chancen, bei denen wie bei Kuntscher (#11) in der 30. Minute eine Fußspitze fehlte, der Keeper bei einem satten Distanzschuss von Bogner (#10) glänzend parierte oder der letzte Verteidiger gerade noch einen Fuß zwischen Brydniaks (#31) Schuss und das Tor bekam. Auch der ESV kam immer wieder gefährlich in die Hälfte der Gastgeber. Diese Vorstöße entschärfte die abgeklärte FCA Defensive im Verbund. In der 34. Minute machte Sauter (#9) eine zu weite geratene Ecke wieder scharf, die über Umwege ihren Weg zu Pötscher (#34) fand. Der entschlossene Abschluss führte zum verdienten 1:0 und zu Pötschers erstem Treffer im Herrenbereich (danke für den Kasten).

In der zweiten Halbzeit untermauerten die Alemannen eine gute Leistung und sorgten dafür, dass das Ergebnis auch in der Höhe verdient war. Der ESV kam nur noch durch einen einzigen Standard gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Löscher zeigte eine überragende Parade und entschärfte diesen Vorstoß. Ansonsten waren es nur die Alemannen, die auch neben den Toren immer wieder in gute bis sehr gute Abschlusssituationen kamen. Brydniak, Lemon (#14), der eingewechselte Osterkamp (20) und Wohlmuth (#6) scheiterten zwar. nach 60 Spielminuten war Hardtke allerdings treffsicher, als der Ball seinen Weg an die Kante des Sechzehners fand. Kurz anvisiert und bildschön ausgeführt schlenzte Hardtke den Ball zum 2:0 in den Winkel. Gegen Ende der Partie legte Bogner auf Osterkamp quer und schließlich setze erneut Osterkamp die Krone auf die Partie, als er von der Mittellinie loslegte und zum 4:0 einschob.