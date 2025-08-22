 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Spieltag 2 in Kleve-Geldern!
Spieltag 2 in Kleve-Geldern! – Foto: Hannah Gooren

FC Alderkerk kann Spitzenreiter werden, Formcheck Materborn & Kleve II

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk spielt wieder am Freitagabend und kann daher auf die Eins springen. Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve II folgen am Freitag.

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern kann sich der FC Aldekerk am Freitag die Tabellenführung schnappen. Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve II, die sich torreich präsentiert haben, müssen ihre Form am Sonntag bestätigen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kleve-Geldern

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Kleve-Geldern

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
20:00live

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:30live

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:15

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

