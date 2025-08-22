FC Alderkerk kann Spitzenreiter werden, Formcheck Materborn & Kleve II

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern kann sich der FC Aldekerk am Freitag die Tabellenführung schnappen. Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve II, die sich torreich präsentiert haben, müssen ihre Form am Sonntag bestätigen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:30 PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV Nieukerk TSV Nieukerk Siegfried Materborn Materborn 15:00 PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr BV Sturm Wissel Wissel SV Walbeck SV Walbeck 15:00 PUSH

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr SV Issum SV Issum SV Veert SV Veert 15:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk

So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum

So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II

Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn

So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II

