FC Alderkerk kann Spitzenreiter werden, Formcheck Materborn & Kleve II

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern kann sich der FC Aldekerk am Freitag die Tabellenführung schnappen. Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve II, die sich torreich präsentiert haben, müssen ihre Form am Sonntag bestätigen.
3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
