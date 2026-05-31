FC Aldekerk und drei Verfolger hoffen - die Absteiger stehen fest

FC Aldekerk ist Tabellenführer. – Foto: Susanne Schmidt

Vor dem letzten Spieltag der Kreisliga A Kleve & Geldern ist der Titelkampf maximal eng: FC Aldekerk liegt vorne, doch Uedemer SV, Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn bleiben in Reichweite. Am Tabellenende stehen die drei Absteiger fest.

Der SV Veert hat den Klassenerhalt gesichert. Im Heimspiel gegen den SV Walbeck genügte der Mannschaft von Timo Pastoors ein knapper 1:0-Erfolg, um die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen in der 40. Minute, als er die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie vom Ergebnis her offen, weil Walbeck mit einem Treffer wieder im Spiel gewesen wäre. Veert brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und durfte nach dem Abpfiff den Klassenerhalt feiern. Für den Aufsteiger ist der Sieg deshalb mehr als nur ein weiterer Dreier: Er steht für den gesicherten Verbleib in der Liga, während Walbeck im Tabellenmittelfeld bleibt.

Der FC Aldekerk geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Gegen den TSV Wachtendonk-Wankum genügte ein später Treffer von Oliver Martens, der in der 72. Minute das 1:0 erzielte. Zuvor hatte Wachtendonk ab der 48. Minute in Unterzahl gespielt, nachdem Fynn Woschek Gelb-Rot gesehen hatte. Aldekerk nutzte damit die Chance, sich vor dem Saisonfinale an die Spitze zu setzen. Mit 69 Punkten hat das Team von Marc Kersjes zwei Zähler Vorsprung auf gleich drei Verfolger.

Der Uedemer SV gewann das direkte Topspiel gegen Siegfried Materborn mit 2:1 und hält sich damit im Titelrennen. Maik Hemmers brachte Uedem in der 31. Minute in Führung, Silas Evers glich kurz vor der Pause aus (45.). Im zweiten Durchgang traf Spielertrainer Peter Janßen zum 2:1 (67.). Vor 350 Zuschauern hatte das Ergebnis große Bedeutung für die Tabelle: Uedem zieht mit 67 Punkten mit Viktoria Winnekendonk und Materborn gleich. Materborn verliert vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung und fällt auf Rang vier zurück.

Die Viktoria Winnekendonk erledigte ihre Aufgabe beim SV Issum mit einem 12:0-Auswärtssieg und bleibt damit im Titelrennen. Nach Treffern von Janis Luyven (25.), einem Eigentor von Raphael Kostros (41.), Luis Helisch (44.) und Luca Hamaekers (45.) war die Partie schon zur Pause deutlich entschieden. Nach dem Seitenwechsel trafen Samuel Bröcheler viermal (47., 51., 52., 64.), Hamaekers legte zwei weitere Treffer nach (48., 66.), außerdem waren Daniel Fuchs (80.) und Patrick Liszewski (90.) erfolgreich. Winnekendonk bleibt mit 67 Punkten zwei Zähler hinter Aldekerk, Issum steht als Absteiger fest.

Der BV Sturm Wissel drehte gegen den 1. FC Kleve II einen frühen 0:2-Rückstand und sammelte noch einmal wichtige Punkte. Fabian Cox traf bereits in der zweiten Minute, Kosovar Demiri erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Wissel kam jedoch schnell zurück: André Sowa verkürzte (16.), Lucas Heißing glich aus (31.), ehe Noel Kanders noch vor der Pause das 3:2 erzielte (39.). Für Wissel ändert der Sieg nichts mehr an der schwierigen Saisonlage im unteren Drittel, Kleve II bleibt als Absteiger aus der Vorsaison im gesicherten Mittelfeld.

Der TSV Nieukerk gewann ein torreiches Spiel gegen die SGE Bedburg-Hau II mit 5:3. Johannes Kamps brachte Nieukerk in Führung (27.), Pascal Puff glich aus (36.). Kurz vor der Pause stellte Max Brusius auf 2:1 (45.+4), danach erhöhte Mirco van Bergen (52.). Bedburg-Hau kam durch Patrick Linden (56.) und Jan Elsmann (67.) noch einmal zurück, doch Felix Brusius entschied die Partie mit einem Doppelpack (70., 74.). Nieukerk festigt damit das Mittelfeld, Bedburg-Hau bleibt Schlusslicht und gehört zu den drei sicheren Absteigern.

Die Alemannia Pfalzdorf II und der SV Sevelen trennten sich 3:3. Christian Kilders brachte Sevelen früh in Führung (3.), ehe Joel Maximilian Piskurek mit einem Doppelpack auf 2:1 stellte (12., 20.). Nach der Pause glich Max Ruhnau aus (56.), anschließend brachte Moritz Geerissen Pfalzdorf per Handelfmeter wieder nach vorne (76.). In der Nachspielzeit traf Kryspin Kmita zum 3:3 (90.+1). Pfalzdorf bleibt oberhalb der Abstiegszone, Sevelen verteidigt seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Der SV Nütterden verlor sein Heimspiel gegen Grün-Weiß Vernum mit 0:1 und bleibt damit unter dem Strich. Das einzige Tor erzielte Lutz Schetters in der 32. Minute. Für Vernum war es ein knapper Auswärtssieg, der den Platz im gesicherten Mittelfeld bestätigt. Nütterden dagegen bleibt bei 21 Punkten und gehört vor dem letzten Spieltag zu den drei Teams, deren Abstieg bereits feststeht. Damit ist die Lage am Tabellenende klar: Nütterden, Issum und Bedburg-Hau II steigen sicher ab.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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