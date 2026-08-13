 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

FC Aldekerk trifft auf Titelanwärter, Bockum eröffnet gegen Tönisberg

Bezirksliga 3: Aufsteiger FC Aldekerk trifft nach seiner Rückkehr auf den Titelanwärter OSV Meerbusch. Zudem spielt am Freitag der TSV Krefeld-Bockum gegen den VfL Tönisberg.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Aldekerk will als Aufsteiger gut starten.
Der FC Aldekerk will als Aufsteiger gut starten. – Foto: Susanne Schmidt

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein,Gruppe 3: Aufsteiger FC Aldekerk trifft nach seiner Rückkehr auf den Titelanwärter OSV Meerbusch. Zudem spielt am Freitag der TSV Krefeld-Bockum gegen den VfL Tönisberg.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
20:00live
Spieltext Aldekerk - Meerbusch

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00live
Spieltext TSV Bockum - Tönisberg

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
18:00live
Spieltext VfR Fischeln - SC St. Tönis II

Sa., 15.08.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:00live
Spieltext Odenkirchen - Broekhuysen

Sa., 15.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
19:30live
Spieltext TuS Wickrath - SSV Grefrath

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - DJK Dilkrath

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live
Spieltext Nettetal II - Rheydter SV

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15
Spieltext Thomasstadt - Brüggen

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:00
Spieltext Anadolu - CSV Marathon

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!