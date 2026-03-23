FC Aldekerk macht das Titelrennen wieder spannend

Die rund 120 Zuschauer erlebten in der Landwehr-Arena zunächst kein wirkliches Spitzenspiel. Denn dazu gehören zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe agieren. Und das konnte der Tabellenführer in den ersten 45 Minuten nicht leisten. „Wir haben die erste Halbzeit absolut verpennt“, sagte Materborns Trainer Sebastian Eul nach der Begegnung. Der Gastgeber war sofort hellwach und kam mit dem ersten Angriff direkt zu einer Doppelchance, die jedoch von der überraschten Gästeabwehr noch entschärft werden konnte. In der Folge diktierte der FC Aldekerk das Geschehen und belohnte sich für sein Engagement nach zwölf Minuten mit dem Führungstreffer. Robin Ciupka setzte sich auf dem linken Flügel durch, zog in den Strafraum und ließ dem Materborner Torhüter Andy Kaus mit seinem Flachschuss keine Chance. Obwohl Materborn strauchelte, hatte Siegfried nur zwei Minuten später die Chance zum Ausgleich. Aber Dennis Thyssen scheiterte frei stehend am Aldekerker Schlussmann Lukas Schickel.