FC Aldekerk macht das Titelrennen wieder spannend

Der FC Aldekerk hat für neue Spannung im Titelrennen der Kreisliga A Kleve/Geldern gesorgt. Die Mannschaft schlug am Freitagabend den Tabellenführer Siegfried Materborn, der damit seine zweite Saisonniederlage hinnehmen musste, mit 2:1 (1:0). Damit liegt der Tabellenvierte, der ebenso wie der Uedemer SV (4:1 in Nieukerk) und Viktoria Winnekendonk (3:3 in Vernum) 45 Punkte auf dem Konto hat, „nur“ noch sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Kleve.
Die rund 120 Zuschauer erlebten in der Landwehr-Arena zunächst kein wirkliches Spitzenspiel. Denn dazu gehören zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe agieren. Und das konnte der Tabellenführer in den ersten 45 Minuten nicht leisten. „Wir haben die erste Halbzeit absolut verpennt“, sagte Materborns Trainer Sebastian Eul nach der Begegnung. Der Gastgeber war sofort hellwach und kam mit dem ersten Angriff direkt zu einer Doppelchance, die jedoch von der überraschten Gästeabwehr noch entschärft werden konnte. In der Folge diktierte der FC Aldekerk das Geschehen und belohnte sich für sein Engagement nach zwölf Minuten mit dem Führungstreffer. Robin Ciupka setzte sich auf dem linken Flügel durch, zog in den Strafraum und ließ dem Materborner Torhüter Andy Kaus mit seinem Flachschuss keine Chance. Obwohl Materborn strauchelte, hatte Siegfried nur zwei Minuten später die Chance zum Ausgleich. Aber Dennis Thyssen scheiterte frei stehend am Aldekerker Schlussmann Lukas Schickel.
Bis zum Pausenpfiff hatte Andy Kaus noch mehrfach die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff war er allerdings machtlos. Die Gäste bekamen im eigenen Strafraum den Ball nicht unter Kontrolle – prompt war Matthias Diepers mit dem Treffer zum umjubelten 2:0 zur Stelle.
Doch wenig später durfte der Spitzenreiter wieder hoffen, etwas Zählbares aus dem Südkreis mitnehmen zu können. Lukas Gerven verwandelte in der 54. Minute einen berechtigten Handelfmeter zum 2:1. Ab sofort war Materborn wieder im Match und drückte mit aller Macht auf den Ausgleich. Allerdings fehlte der letzte genaue Pass oder ein gefährlicher Abschluss. Zudem verteidigten die Gastgeber mit letztem Einsatz.
„Nach dem für uns unglücklichen Unentschieden in Winnekendonk wollten wir heute unbedingt gewinnen. Das haben wir gezeigt und uns den Sieg am Ende auch verdient“, sagte Aldekerks Trainer Marc Kersjes. „Der schnelle Gegentreffer nach der Pause hat zunächst unseren Plan für die zweite Hälfte über den Haufen geworfen. Nach dem 0:2 hat meine Mannschaft Moral bewiesen. Leider hat es nicht zum Ausgleich gereicht“, sagte Sebastian Eul.