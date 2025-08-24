FC Aldekerk legt Traumstart hin

Zwei Spiele, zwei Siege, 6:0-Tore – der FC Aldekerk hat in der Kreisliga A Kleve/Geldern einen Start nach Maß erwischt. Die Mannschaft setzte sich in der Heimpartie gegen die SGE Bedburg-Hau mit 3:0 (1:0) durch – mit diesem Resultat hatte sie sich eine Woche zuvor schon beim SV Sevelen behauptet.

Bei den Trainern der beiden Mannschaften herrschte nach dem Abpfiff Einigkeit. „Der Gastgeber hat die Partie verdient gewonnen, Glückwunsch“, lautete das kurze Statement von SGE-Coach Patrick Linden, dessen Team nach dem 2:3 gegen den SV Nütterden auch im zweiten Spiel eine Niederlage kassiert hatte.

Nur in den ersten Minuten der Partie konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Gäste den Kontrahenten unter Druck setzen könnten. Gleich zweimal kombinierte die SGE sehenswert bis zum Strafraum, wo die Angriffe geblockt wurden. Das war es dann allerdings lange Zeit mit den Offensivbemühungen des Teams.

Sein Gegenüber Marc Kersjes war in seiner Analyse da schon ausführlicher. „Wir haben sehr gut die Räume zugemacht. Auch das Aufbauspiel hat mir gut gefallen. Allerdings waren wir im letzten Drittel zu oft ideenlos und zu ungenau in den Zuspielen. Das soll aber einen absolut verdienten Heimsieg nicht schmälern“, sagte Kersjes.

Aldekerk presst schon früh

Der FC Aldekerk lief den Gegner schon an dessen Strafraumgrenze an. Damit kam die SGE überhaupt nicht zurecht. Spätestens kurz hinter der Mittellinie erfolgte oft ein Fehlpass. Der FC Aldekerk machte in der Offensive enormen Druck und hielt das Tempo konstant hoch. Das Manko: Ab dem Strafraum wurden die Bälle oft überhastet und ungenau gespielt. Und wenn ein Angriff doch einmal durchkam, blockte die vielbeinige SGE-Abwehr den Ball oder Keeper Simon Lasee, der beste Akteur seines Teams, war zur Stelle.

Erst eine fragwürdige Elfmeterentscheidung des ansonsten souverän agierenden Schiedsrichters sorgte für den Aldekerker Führungstreffer. Paul Pütz (39.) ließ sich die Chance vom Punkt aus nicht entgehen. „Ich hätte den Elfmeter nicht gepfiffen“, sagte Florian Willemsen, Teammanager des FC Aldekerk.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die SGE Bedburg-Hau II, besser ins Spiel zu kommen. Die Partie wurde dann Mitte der zweiten Hälfte schnell entschieden. Erst sorgte Jimmy Altgen (61.) für das 2:0. Nur sieben Minuten später gelang Paul Schramm das 3:0.

Für die SGE Bedburg-Hau II reichte es nicht einmal zum Ehrentor. Ein wenig Pech war allerdings am Ende auch dabei. Kurz vor Schluss prallte der Ball nach einem Schuss von Pascal Puff vom linken an den rechten Innenpfosten des Aldekerkers Tores – und von dort aus wieder ins Feld.