 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

FC Aldekerk ist jetzt Tabellenführer, SV Sevelen jubelt ebenfalls

Kreisliga A Kleve-Geldern: FC Aldekerk gewinnt bei Alemannia Pfalzdorf II und übernimmt die Tabellenführung, SV Sevelen holt Auswärtssieg beim BV Sturm Wissel.

von André Nückel · Heute, 22:28 Uhr · 0 Leser
FCA mit guter Chance.
FCA mit guter Chance. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kleve-Geldern:

Der FC Aldekerk nutzt den Freitagabend und springt vorerst an die Spitze Dahinter bleibt das Titelrennen eng, denn Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn können am Sonntag wieder vorbeiziehen. Auch der SV Sevelen jubelt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
3
Abpfiff

Der FC Aldekerk hat im Aufstiegskampf vorgelegt und sich zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze geschoben. Bereits früh brachte Fabian Maximilian Münz die Gäste per Foulelfmeter in Führung (14.), wodurch Aldekerk die Kontrolle über das Spiel übernahm. Pfalzdorf hielt die Partie lange offen und ließ zunächst keinen weiteren Gegentreffer zu, ehe Jimmy Altgen in der 73. Minute das wichtige 2:0 erzielte. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Alessandro Vaccaro-Notte endgültig alles klar (90.+1).

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Aldekerk auf 63 Punkte und zieht zunächst an Viktoria Winnekendonk sowie Siegfried Materborn vorbei. Die Konkurrenz hat allerdings noch die Möglichkeit, am Sonntag nachzuziehen. Pfalzdorf II bleibt trotz der Niederlage oberhalb der unteren Plätze, verpasst es jedoch, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

Heute, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
1
2
Abpfiff

Der SV Sevelen bleibt im oberen Tabellenbereich stabil und setzte sich bei BV Sturm Wissel knapp durch. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Philipp Langer in Führung (45.), ehe Timo Boy den Vorsprung unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausbaute (51.).

Wissel fand anschließend besser in die Partie zurück und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Lucas Heißing (60.). In der Schlussphase blieb das Spiel offen, allerdings verteidigte Sevelen die knappe Führung bis zum Abpfiff. Durch den Auswärtssieg baut Sevelen sein Polster auf die Verfolger im Mittelfeld weiter aus und behauptet Rang fünf. Wissel bleibt dagegen tief im unteren Tabellenbereich und verpasst einen wichtigen Schritt im Kampf um den Anschluss.

So., 10.05.2026, 15:45 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:45
Spieltext TSV WaWa - Nütterden

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00live
Spieltext SV Walbeck - Materborn

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30live
Spieltext SV Veert - SV WiDo

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:15live
Spieltext Uedemer SV - 1. FC Kleve II

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext SV Issum - SGE B.-Hau II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00live
Spieltext TSV Nieukerk - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Di., 12.05.26 20:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum
So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert

29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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