Viktoria im Topspiel.
Viktoria im Topspiel. – Foto: Hannah Gooren

FC Aldekerk im Topspiel gegen Winnekendonk, Vernum empfängt Kleve II

Kreisliga A Kleve-Geldern: Die nächsten Kracher Am Freitagabend! Der FC Aldekerk gegen Viktoria Winnekendonk, Grün-Weiß Vernum trifft auf den 1. FC Kleve II.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern, 4. Spieltag: Die nächsten Kracher Am Freitagabend! Der FC Aldekerk gegen Viktoria Winnekendonk, Grün-Weiß Vernum trifft auf den 1. FC Kleve II.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
20:00live
Spieltext Aldekerk - SV WiDo

Morgen, 20:00 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
20:00live
Spieltext Vernum - 1. FC Kleve II

Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
17:00
Spieltext Wissel - Uedemer SV

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:30live
Spieltext Nütterden - Materborn

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - SV Walbeck

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - SV Veert

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext SV Issum - TSV WaWa

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext Sevelen - SGE B.-Hau II

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

_______________

André NückelAutor