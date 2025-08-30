FC Aldekerk gewinnt Topspiel in Kleve, furiose Schlussphase für Vernum

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat schon am Dienstag mit dem Remis zwischen dem SV Veert und dem BV Sturm Wissel angefangen, am Freitag hat der FC Aldekerk die Tabellenführung übernommen. Furios war auch Grün-Weiß Vernum.
SV Veert – BV Sturm Wissel 2:2
SV Veert: Joshua Claringbold, Christian Böttcher, Simon Nick von Wirth (41. Sven Bauer), Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki (80. David Paul Böhm), Felix Brock, Mattis van Meegen (9. Robin Barth), Niklas Hoffmann (70. Serkan Külcür), Christian Jürgens, Louis Genego (80. Arlind Gashi) - Trainer: Arlind Gashi
BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Kevin Bolten, Noel Kanders, Niklas Köhn, Tim Hüwels, Aaron Kreiß, Alexander Menke (85. Leon Honselaar), Dustin Knoor, Kevin Deckers (72. Niclas Mülder), Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers - Trainer: Peter van Haaren
Tore: 1:0 Daniel Kempkens (14.), 1:1 Lucas Heißing (35. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Deckers (37.), 2:2 Christian Jürgens (45.+4)
Besondere Vorkommnisse: Robin Barth (SV Veert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
TSV Wachtendonk-Wankum – SV Sevelen 3:0
TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Fynn Woschek (58. Sören Höffler), Marvin Kehrbusch, Daniel Geißels (69. Michael Weinmann), Carsten Mehnert, Fritz Juffernbruch, Nico Schottes, Nico Büchele, Tommy Leopold (90. Mounir Anounou), Finn Marius Beckers (74. Felix Luhr), Maximilian Wisniewski (84. Robert Holtz) - Trainer: Sebastian Tissen
SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Nick Dellen, Yannick Nellen, Hendrik Vester, Dustin Lingen, Max Ruhnau, Julian Maas, Christian Kilders, Marian-Luca Schmidt, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas
Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Finn Marius Beckers (17.), 2:0 Fritz Juffernbruch (35.), 3:0 Maximilian Wisniewski (45.+3)
SGE Bedburg-Hau II – Grün-Weiß Vernum 2:6
SGE Bedburg-Hau II: Simon Maximilian Lasee, Leon van Bentum, Tim Ingenhaag, Domenic Drews, Maurice Kresimon (40. Dennis Schouten), Ansgar Nießen (85. Kevin Pielenz), Justus van Haaren, Marvin-Noah Wilkes (46. Kevin Schouten), Martin Rydzek (75. Kai-Fabian Kersjes), Carsten Vehreschild, Arne Michael Schmatz (68. Moritz Stockfleit) - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch
Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt, Joshua Ben Fischer (82. Julian Tschada), Alexander Sieger (88. Adrian Peters), Justin Regenhardt, Jannik Szentulat, Jonah Schmidt (73. Tim Lindemann), Lutz Schetters (67. Daniel Dück), Tim Hegmans (87. Rene Rachel) - Trainer: Sascha Heigl
Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Domenic Drews (42.), 1:1 Leon van Bentum (45.+1 Eigentor), 1:2 Justin Regenhardt (50.), 1:3 Kai-Fabian Kersjes (78. Eigentor), 1:4 Jannik Szentulat (86.), 2:4 Kevin Schouten (90.+1), 2:5 Tim Lindemann (90.+3), 2:6 Jannik Szentulat (90.+4 Foulelfmeter)
1. FC Kleve II – FC Aldekerk 0:1
1. FC Kleve II: Daniel Graffmann, Jason Olschewski, Erik Zillig, Simon Berressen, Patrick van Hest, Raven Olschewski, Dominik Ljubicic, Piotr Andrzej Lewandowski, Iljan Güden, Kosovar Demiri - Trainer: Christian Klunder
FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Stefan Herrschaft, Josef Franke, Fabian Ampütz, Nick Hertelt, Fabian Maximilian Münz (75. Robin Ciupka), Paul Joel Schramm (90. Paul Albert Hoeps) - Trainer: Marc Kersjes
Schiedsrichter: John Sahhar
Tore: 0:1 Fabian Ampütz (39.)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II
5. Spieltag
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II
