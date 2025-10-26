FC Albstadt jubelt in der Nachspielzeit, SV Nehren geht leer aus

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, brachte enge und hart umkämpfte Partien, die das Tabellenbild im oberen und unteren Bereich weiter verdichteten. Nagold und Balingen II siegten auswärts mit Effizienz, während Croatia Reutlingen und Albstadt in ihren Duellen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten. Die Liga bleibt damit in allen Bereichen spannend – zwischen Aufstiegshoffnungen und dem Ringen um den Klassenerhalt.



Der VfL Pfullingen überrollte den VfB Bösingen mit 6:0 und feierte den höchsten Sieg des Spieltags. Philipp Kendel sorgte mit einem Doppelpack (8., 20.) früh für klare Verhältnisse, Lukas Klemenz (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Roman Schubmann (59.), Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (78.), womit Pfullingen eindrucksvoll zurück in die Spur fand. Der VfL Pfullingen überrollte den VfB Bösingen mit 6:0 und feierte den höchsten Sieg des Spieltags. Philipp Kendel sorgte mit einem Doppelpack (8., 20.) früh für klare Verhältnisse, Lukas Klemenz (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Roman Schubmann (59.), Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (78.), womit Pfullingen eindrucksvoll zurück in die Spur fand. ---



Die Spvgg Freudenstadt und der SC 04 Tuttlingen trennten sich 0:0. Trotz leichter Feldvorteile der Gäste und engagiertem Auftritt der Gastgeber blieb der ersehnte Premierensieg für Freudenstadt aus. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Remis stand. Die Spvgg Freudenstadt und der SC 04 Tuttlingen trennten sich 0:0. Trotz leichter Feldvorteile der Gäste und engagiertem Auftritt der Gastgeber blieb der ersehnte Premierensieg für Freudenstadt aus. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Remis stand. ---



Die SG Empfingen und der BSV 07 Schwenningen trennten sich nach einem aufgeladenen Duell 1:1. Marius Tittjung brachte den Spitzenreiter in der 23. Minute in Führung, ehe Drion Panxhaj in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. Eine Reihe von Platzverweisen – Gelb-Rot für Dragan Ovuka (34.) und Franck Valery Bonny Elat (90.) sowie Rot für Sandro Mihic (76.) – prägten ein zerfahrenes, hitziges Spiel. Die SG Empfingen und der BSV 07 Schwenningen trennten sich nach einem aufgeladenen Duell 1:1. Marius Tittjung brachte den Spitzenreiter in der 23. Minute in Führung, ehe Drion Panxhaj in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. Eine Reihe von Platzverweisen – Gelb-Rot für Dragan Ovuka (34.) und Franck Valery Bonny Elat (90.) sowie Rot für Sandro Mihic (76.) – prägten ein zerfahrenes, hitziges Spiel. ---



Der SV Zimmern gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Harthausen/Scher. Leon Kücking (33.) stellte die Weichen früh, ehe Colin Zimmerer (63.) und Marius Helmke (65.) nachlegten. Mit dem klaren Erfolg bleibt Zimmern oben dran und bestätigt seine starke Form der letzten Wochen. Der SV Zimmern gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Harthausen/Scher. Leon Kücking (33.) stellte die Weichen früh, ehe Colin Zimmerer (63.) und Marius Helmke (65.) nachlegten. Mit dem klaren Erfolg bleibt Zimmern oben dran und bestätigt seine starke Form der letzten Wochen. ---



Der VfL Nagold setzte sich beim VfL Mühlheim mit 2:1 durch und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Johannes Fleischle (50.) und Ruben Cinar (68.) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende Führung, ehe Leonard Hößrich (82.) den Anschlusstreffer erzielte. Trotz einer kämpferischen Schlussphase reichte es für Mühlheim nicht mehr zum Ausgleich. Der VfL Nagold setzte sich beim VfL Mühlheim mit 2:1 durch und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Johannes Fleischle (50.) und Ruben Cinar (68.) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende Führung, ehe Leonard Hößrich (82.) den Anschlusstreffer erzielte. Trotz einer kämpferischen Schlussphase reichte es für Mühlheim nicht mehr zum Ausgleich.



Im Duell zwischen dem SV Croatia Reutlingen und dem SV Nehren sahen die Zuschauer ein torreiches 3:2. Sotirios Vassiliou brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Yannik Dorka glich postwendend aus (14.). Danach trafen Demir Martinović (42.), Björn-Arne Gerdes (51.) und Philipp Frank (64.) – Croatia brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. Im Duell zwischen dem SV Croatia Reutlingen und dem SV Nehren sahen die Zuschauer ein torreiches 3:2. Sotirios Vassiliou brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Yannik Dorka glich postwendend aus (14.). Danach trafen Demir Martinović (42.), Björn-Arne Gerdes (51.) und Philipp Frank (64.) – Croatia brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit.



Der FC 07 Albstadt feierte in Ergenzingen einen späten 2:1-Auswärtssieg. Nach der Führung durch Dave Nzally (52.) drehte Albstadt die Partie in der Schlussphase: Denis Mazrekaj glich in der 61. Minute aus, ehe Nikola Nikoletic in der Nachspielzeit (90.+2) den Siegtreffer erzielte. Für den TuS war es eine bittere Niederlage im direkten Duell um den Klassenerhalt. Der FC 07 Albstadt feierte in Ergenzingen einen späten 2:1-Auswärtssieg. Nach der Führung durch Dave Nzally (52.) drehte Albstadt die Partie in der Schlussphase: Denis Mazrekaj glich in der 61. Minute aus, ehe Nikola Nikoletic in der Nachspielzeit (90.+2) den Siegtreffer erzielte. Für den TuS war es eine bittere Niederlage im direkten Duell um den Klassenerhalt.



Die TSG Balingen II bleibt Spitzenreiter Empfingen dicht auf den Fersen. Beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Seedorf trafen Noel Feher (34.) und Simun Birkic (88.) für den klar überlegenen Favoriten. Die Balinger Reserve präsentierte sich erneut abgeklärt und verteidigte ihren zweiten Tabellenplatz souverän.