FC Albania Wiesbaden II vs. SG Schierstein von Abderrahim Elyaznasni · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Albania Wiesbaden II musste die SG Schierstein unter extrem schwierigen Voraussetzungen antreten und zeigte dabei trotz der deutlichen Niederlage eine bemerkenswerte kämpferische Leistung. Bereits vor Anpfiff war die Ausgangslage alles andere als optimal. Die SG Schierstein startete ersatzgeschwächt mit lediglich neun Spielern in die Partie. Kurzfristig konnte ein zehnter Spieler einspringen, der eigentlich verletzungsbedingt gar nicht einsatzfähig war und zuvor nicht trainieren konnte. Trotz dieser Umstände zeigte Schierstein in den Anfangsminuten einen engagierten und mutigen Auftritt.

Doch das Verletzungspech setzte sich früh fort: Bereits um die 20. Minute musste ein weiterer Spieler angeschlagen vom Platz, sodass die SG Schierstein fortan nur noch mit neun Mann weiterspielen konnte. In Unterzahl wurde es zunehmend schwer, die Ordnung zu halten, wodurch die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzen konnten. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel von außergewöhnlichen Umständen geprägt. Ein weiterer Spieler musste das Spiel vorzeitig verlassen, wodurch Schierstein zwischenzeitlich nur noch mit acht Spielern auf dem Feld stand. In dieser Phase verletzte sich zudem ein weiterer Akteur, der eigentlich ausgewechselt werden müsste, jedoch aus Mangel an Alternativen auf dem Platz blieb und sich in den Dienst der Mannschaft stellte. So kämpfte die SG Schierstein zeitweise mit nur sieben fitten Feldspielern weiter und zeigte dabei großen Charakter und Einsatzwillen.