FC Albania mit neuem Trainer zum ersten Sieg

Wiesbaden. Eine ereignisreiche Woche erlebte A-Ligist FC Albania. Nach der Trennung von Sascha Atalay stellte man Gezim Zaskoku als neuen Trainer vor, der am Donnerstag gleich seine erste Trainingseinheit leitete. „Ich kenne Gezim seit 25 Jahren. Er hat sich angeboten, wir haben uns ausgetauscht und waren beidseitig der Überzeugung, dass es passen könnte“, erklärt der Vorsitzender „Naki“ Axhija, der seinen neuen Trainer im Heimspiel gegen den FC Naurod II nun aber noch vertrat, die schnelle Entscheidung. Dort platzte beim 4:3 nach fünf Niederlagen zum Start der Knoten.

„Es war ein hart erkämpfter aber unterm Strich verdienter Sieg für uns. Die Jungs haben eine kämpferische und geschlossene Leistung gezeigt trotz zwischenzeitlicher Rückschläge. Der Auftritt und die Rückkehr wichtiger Spieler machen Mut", kommentierte Axhija.