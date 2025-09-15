 2025-09-15T13:56:57.594Z

Ligabericht
Gezim Zaskoku ist neuer Trainer beim FC Albania.
Gezim Zaskoku ist neuer Trainer beim FC Albania. – Foto: Diana Litvin,, FC albania

FC Albania mit neuem Trainer zum ersten Sieg

A-Ligist feiert mit Neu-Coach Gezim Zaskoku nach zuvor fünf Niederlagen den ersten Erfolg

Wiesbaden. Eine ereignisreiche Woche erlebte A-Ligist FC Albania. Nach der Trennung von Sascha Atalay stellte man Gezim Zaskoku als neuen Trainer vor, der am Donnerstag gleich seine erste Trainingseinheit leitete. „Ich kenne Gezim seit 25 Jahren. Er hat sich angeboten, wir haben uns ausgetauscht und waren beidseitig der Überzeugung, dass es passen könnte“, erklärt der Vorsitzender „Naki“ Axhija, der seinen neuen Trainer im Heimspiel gegen den FC Naurod II nun aber noch vertrat, die schnelle Entscheidung. Dort platzte beim 4:3 nach fünf Niederlagen zum Start der Knoten.

„Es war ein hart erkämpfter aber unterm Strich verdienter Sieg für uns. Die Jungs haben eine kämpferische und geschlossene Leistung gezeigt trotz zwischenzeitlicher Rückschläge. Der Auftritt und die Rückkehr wichtiger Spieler machen Mut“, kommentierte Axhija.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
4
3
Abpfiff

Bemerkenswert: Ex-Trainer Sascha Atalay stand nach seinem Aus beim Heimsieg als Spieler in der Startelf. Der andere Aufsteiger Espanol mischt weiter fröhlich im oberen Drittel der Tabelle mit und feierte beim 3:1 gegen Meso-Nassau den nächsten Sieg. In Klarenthal scheint man, wie vergangene Woche von Trainer Asmellash Woldemicael erhofft, „verstanden zu haben, worum es geht“ und feierte einen 4:1-Auswärtssieg bei der Zweiten des Türkischen SV.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
3
4
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
1
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
0
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
2
6
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
4
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
3
1
Abpfiff



