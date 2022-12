FC Albania darf wieder spielen Nach vier Wochen Spielverbot geht es zum Jahresabschluss gegen Naurod II +++ FC hatte doch Berufung gegen das Urteil eingelegt - doch diese wurde zurückgewiesen

Wiesbaden . Das in erster Instanz gegen den A-Ligisten FC Albania verhängte einmonatige Spielverbot ist am Mittwoch nach vier Spielen, die allesamt mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet wurden, abgelaufen. Im Heimspiel gegen den FC Naurod II (So., 14 Uhr, Kallebad) darf Albania wieder antreten. Bei dieser Partie wird Matthias Ott Verbandsaufsicht führen. Zuvor hatte Albania – entgegen einer ersten Ankündigung – doch gegen das vom Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) gefällte Urteil Berufung eingelegt.

Berufung zurückgewiesen: Die aber vom HFV-Verbandsgericht zurückgewiesen wurde. In der Partie bei Schwarz-Weiß hatte der Schiedsrichter die Wiederholung eines Elfmeters angezeigt, weil der Albania-Keeper nicht mit einem Fuß auf der Linie gestanden haben soll. Daraufhin hatten mehrere Gäste-Spieler den Schiedsrichter bedrängt. Letztlich wurde er von einem Albania-Akteur zu Fall gebracht, der eine Sperre über 20 Spiele erhielt. Das Spielverbot und 600 Euro Geldstrafe rundeten das erste Urteil ab, das nun bestätigt wurde. In der Begründung heißt es auszugsweise: „Vollkommen zu Recht weist das HFV-Sportgericht insbesondere auch auf die massive und wiederholte Gewaltanwendung gegen den Schiedsrichter hin. (...) In einem solchen Fall, in welchem der Schiedsrichter massiv und wiederholt, beziehungsweise mehrfach tätlich angegriffen und zudem auch noch verhöhnt und gedemütigt wird, ist von einem besonders schweren Fall auszugehen.“