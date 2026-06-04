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FC Aiterhofen gibt fünf Transfers bekannt
Der A-Klassist verstärkt seinen Kader sowohl qualitativ wie auch quantitativ
von red · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Die Neuzugänge des FC Aiterhofen-Geltolfing – Foto: Verein
Der A-Klassist FC Aiterhofen freut sich, zur neuen Spielzeit gleich fünf Neuzugänge im Verein begrüßen zu dürfen. Mit Safak Demir, Elias Sippel, Endrion Gashi, Albin Ferizi und Florian Biljali schließen sich mehrere junge und ambitionierte Spieler dem FCA an und sollen den Kader verstärken.
Stürmer Safak Demir, der zuletzt beim Kreisklassisten SV Motzing aktiv war, bringt bereits Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Der 24-Jährige war unter anderem für den FSV/VfB Straubing sowie die SpVgg Osterhofen aktiv und bestritt dabei 38 Einsätze in der dritthöchsten Amateurklasse und konnte sich dabei über drei Torerfolg freuen. "Dank seiner Vielseitigkeit in der Offensive, seiner Beidfüßigkeit und seines guten Zuges zum Tor kann er auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Mit seiner Qualität soll er das Offensivspiel des FCA bereichern", lassen sich die Klub-Verantwortlichen zitieren.
Endrion Gashi verstärkt die Mannschaft im Mittelfeld. Der 20-Jährige spielte bereits für den FSV/VfB Straubing, SV Türk Gücü Straubing und Inter Straubing. Immerhin hatte der Youngster in der Spielzeit 2022/2023 zwei Landesliga-Einsätze. Elias Sippel, Albin Ferizi und Florian Biljali kommen allesamt von der SG Plattlinger Kickers nach Aiterhofen. Das Trio soll den Konkurrenzkampf beleben.
"Die Verantwortlichen des FC Aiterhofen zeigen sich erfreut über die gelungenen Verpflichtungen und heißen alle fünf Spieler herzlich willkommen. Der Verein wünscht den Neuzugängen einen erfolgreichen Start, viele verletzungsfreie Einsätze und eine erfolgreiche Saison im Trikot des FCA", gibt der Verein in seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse wurden Bugl, Steinkirchner und Kameraden in der abgelaufenen Spielzeit in der A-Klasse Straubing Vierter und haben durchaus ehrgeizige Ambitionen für die kommende Saison.