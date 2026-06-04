FC Aiterhofen gibt fünf Transfers bekannt

Stürmer Safak Demir, der zuletzt beim Kreisklassisten SV Motzing aktiv war, bringt bereits Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Der 24-Jährige war unter anderem für den FSV/VfB Straubing sowie die SpVgg Osterhofen aktiv und bestritt dabei 38 Einsätze in der dritthöchsten Amateurklasse und konnte sich dabei über drei Torerfolg freuen. "Dank seiner Vielseitigkeit in der Offensive, seiner Beidfüßigkeit und seines guten Zuges zum Tor kann er auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Mit seiner Qualität soll er das Offensivspiel des FCA bereichern", lassen sich die Klub-Verantwortlichen zitieren.



Endrion Gashi verstärkt die Mannschaft im Mittelfeld. Der 20-Jährige spielte bereits für den FSV/VfB Straubing, SV Türk Gücü Straubing und Inter Straubing. Immerhin hatte der Youngster in der Spielzeit 2022/2023 zwei Landesliga-Einsätze. Elias Sippel, Albin Ferizi und Florian Biljali kommen allesamt von der SG Plattlinger Kickers nach Aiterhofen. Das Trio soll den Konkurrenzkampf beleben.



