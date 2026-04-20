FC Aich verliert gegen Weßling – Noch kein Sieg in diesem Jahr

Der FC Aich (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Carmen Voxbrunner

Der FC Aich wartet weiter auf den ersten Sieg des Jahres. Nur zwei Punkte trennen den Verein nun von den Relegationsplätzen.

Weiter auf den ersten Sieg des Jahres muss der FC Aich warten. Auch im fünften Anlauf schaffte es der Dorfclub nicht, dem Tabellenfünften aus Weßling Einhalt zu gebieten. Am Ende der 90 Minuten stand für Mannschaft und Trainer Marcel Aue ein enttäuschendes 2:4 zu Buche. Nur noch magere zwei Punkte trennen den FCA nun vor den beiden Relegationsplätzen.

„Wir spielen nicht einmal schlecht“, meinte FCA-Trainer Aue einmal mehr. „Aber wenn du vorne einfach keine Tore machst, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen.“ Allein achtmal seien seine Spieler allein vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. „Allein in den letzten fünf Minuten hatten wir drei maustote Chancen.“

Nach einer knappen halben Stunde lief seine Elf vor 80 Zuschauern im Aicher Sportpark bereits einem 0:3-Rückstand hinterher. Ein Doppelpack von Weßlings Luis März-Vorisek und ein Tor von Marius Sturm brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße.