FC Aich trotzt Ausfällen und erkämpft Remis gegen Gilching

Trotz krankheitsbedingter Ausfälle und Unterzahl sichert sich Aich beim Bezirksliga-Spiel ein 1:1 gegen Gilchings Reserve.

Alles andere als optimal waren die Voraussetzungen für den FC Aich beim Auswärtsspiel im Nachbarlandkreis gegen Gilchings Bezirksliga-Reserve. Vor 50 Zuschauern schaffte der Dorfverein dennoch ein 1:1 und hätte mit etwas Glück am Ende auch noch alle drei Punkte vom Gilchinger Waldplatz mitnehmen können.

Kurzfristig erreichte Aichs Coach Marcel Aue die Nachricht, dass Torjäger Manuel Milde und Sebastian Nemecek krankheitsbedingt passen mussten. Nach 20 Minuten musste Aue dann auch noch Sebastian Wilhelm vom Platz nehmen. „Die Jungs haben trotzdem den Ball gut laufen lassen und mit hohem Pressing haben wir Gilching in Schach gehalten“, berichtete Aue. Nach knapp zehn Minuten erahnte Simon Wesinger einen Rückpass eine Gilchinger Abwehrspielers zu seinem Mitspieler, schnappte sich die Kugel und ließ Gilchings Schlussmann Tobias Höllrich keine Chance.

In Bedrängnis geraten

Anschließend dominierte der Bezirksliga-Absteiger aus Aich das Geschehen auf dem Platz, schaffte es aber nicht, nachzulegen. „In den zweiten 45 Minuten sind wir unverständlicherweise unruhiger geworden, haben mit hohen Bällen agiert und sind dadurch ständig in Bedrängnis geraten“, berichtete Aue.

Als dann Daniel Albertshofer mit der Ampelkarte vom Platz flog, nutzte Gilching das numerische Übergewicht und kam durch Jomarcio Augusto zum 1:1. Bei der letzten Aktion des Spiels, einen Freistoß für Aich, warf Aue alles nach vorne. Friedrich erhielt das Spielgerät maßgerecht von Wiesinger auf den Kopf serviert, doch der Ball flog knapp am Pfosten vorbei. „Die Umstände haben heute nicht für uns gesprochen“, meinte Aue.