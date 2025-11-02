FC Aich feiert höchsten Saisonsieg gegen Fuchstal

Nach zwei Remis gelingt dem Team von Marcel Aue ein überzeugendes 6:1 – ein starker Auftritt trotz Unterzahl im Sportpark.

Nach zuletzt zwei Unentschieden gelang dem FC Aich endlich einmal wieder ein erwärmender Auftritt bei nasskaltem Herbstwetter im Sportpark. Beim überzeugenden 6:1-Sieg gegen Fuchstal trafen von der Elf von Aichs Trainer Marcel Aue zunächst die üblichen Verdächtigen, die auch sonst für die Tore beim FCA zuständig sind. Zweimal konnte Kapitän Florian Friedrich beim 1:1 und 3:1 jubeln, dazwischen brachte Manuel Milde mit seinem 17. Saisontreffer den FCA erstmals in Führung.

Spielentscheidend gleich nach dem Wiederanpfiff dürfte das 4:1 von Simon Wesinger gewesen sein. Warum David Schuster nach einer Stunde mit der Roten Karte bestraft wurde, darüber rätselten die Aicher noch nach dem Schlusspfiff. Das werden sie spätestens aber erfahren, wenn ihnen die Meldung des Referees ans Sportgericht vorliegt. Aber auch in Unterzahl war die Aue-Elf nicht zu bremsen an diesem Nachmittag. Elias Janele erhöhte auf 5:1. Dann sorgte der Unparteiische wieder für Pari, was die Mannschaftsstärken betraf, indem er den Fuchstaler Jakob Keller mit der Ampelkarte zum Duschen schickte. Den Schlusspunkt beim höchsten Saisonsieg der Aicher setzte vor 90 Zuschauern Sidy Dembele mit dem Tor zum 6:1-Endstand. „Ein souveräner Auftritt meiner Elf in einer körperbetonten Partie“, meinte Aue nach dem Schlusspfiff.