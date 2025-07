FC 98 Hennigsdorf: "Man spürt, dass ich etwas Neues bilden kann"

Jeder Zugang bringt Impulse

Die Neuzugänge konnten sich schnell integrieren – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. „Allesamt bringen sich in das Team gut ein“, sagt Jose. „Mir gefällt, was für eine positive Menschlichkeit wir durch sie ins Team bekommen.“

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Luca Müller. „Er hat es am einfachsten von allen Neuzugängen, da er schon sehr viele Eindrücke und Spiele in der letzten Saison machen konnte.“ Die Erwartungen an den Stürmer seien entsprechend hoch: „Man merkt ihm an, dass er dieser Aufgabe gerecht werden will.“

Auch Ben Schulze macht auf sich aufmerksam. „Er ist sehr talentiert und sein Spielaufbau ist hervorragend“, lobt Jose. „Er ist sehr lernwillig, hört zu und versucht sofort Neues umzusetzen.“

Tobias Matthees fällt momentan verletzt aus. Jose setzt dennoch große Hoffnungen in ihn: „Mit seiner Physis und der technischen Ausbildung, die er auf der Sportschule genossen hat, kann er eine sehr positive Überraschung in dieser Saison werden.“

Mit Sven Donnerhaak kommt ein erfahrener Spieler ins Team. „Man hat ihm vom ersten Tag an angemerkt, dass er bereit für neue Aufgaben ist“, berichtet Jose. „Mit der Erfahrung aus vielen Brandenburgligaspielen und einem gefestigten Gebilde bringt er Struktur mit. Diese soll er ins Team bringen und eine Führungskraft für die Mannschaft werden. Er ist aktuell auf einem sehr guten Weg dorthin.“

Yorck Bettin beschreibt Jose als „absolute Bereicherung“. Der Defensivspieler überzeugt mit seiner Spielanlage: „Er hat einen guten fußballerischen Ansatz und eine enorme Ruhe im Defensivverhalten.“ Auch menschlich sei er ein Gewinn: „Er bereichert das Team mit seiner extrem sympathischen Art.“

Jonas Morgner bringt Leidenschaft und Energie ins Team: „Er kennt seine Rolle im Team und gibt sehr viel Leidenschaft, um sich weiter zu entwickeln.“ Sein Engagement wirkt ansteckend: „Seine Positivität ist eine Bereicherung fürs ganze Team. Er hat Bock, sich zu verausgaben und sich fürs Team aufzuopfern.“

Weniger erfreulich ist die Situation bei Tibor Kreiger. „Er hat leider ein schlechtes Los gezogen“, berichtet Jose. „Eine alte Verletzung hat sich leider als Kreuzbandriss herausgestellt. Leider wurde diese im April noch fehldiagnostiziert.“ Der Ausfall wiegt schwer: „Jetzt wird er uns sehr lange fehlen.“

Weitere Verstärkungen in Aussicht

Trotz bereits zahlreicher Neuzugänge plant der FC 98 Hennigsdorf weitere Verstärkungen. „Wir würden sehr gerne noch zwei Spieler verpflichten. Die Gespräche sind sehr weit“, erklärt Jose. Auf Abgangsseite ist dagegen keine Bewegung zu erwarten: „Es wird keine weiteren Abgänge geben.“

Mentalität, Fitness, Zusammenhalt

Inhaltlich liegt der Fokus auf dem Aufbau einer geschlossenen Mannschaft. „Wir arbeiten darauf hin, dass die Mannschaft eine große Entschlossenheit entwickelt, als Team alle Widrigkeiten bestehen kann“, betont Jose. Besonders in der Physis soll sich das Team verbessern: „Mit einer athletischen Überzeugung topfit sein wird.“ Das sei auch notwendig: „Die Liga ist zu stark, um sie nur spielerisch zu besiegen.“

Entwicklung vor Ergebnis

Das sportliche Ziel des FC 98 Hennigsdorf ist bewusst langfristig angelegt. „Das Hauptziel unserer Saison wird die Entwicklung der Mannschaft und der Spielidee sein“, erklärt Jose. Es geht um das Fundament für nachhaltigen Erfolg.

Falkensee als Maßstab

Die Landesliga Nord ist aus Sicht des Trainers in der Breite noch stärker geworden. Einen Favoriten hat Jose dennoch ausgemacht: „Wenn ich eine Mannschaft hervorheben müsste, wäre es Falkensee-Finkenkrug.“ Die Begründung: „Die Jungs haben ein Gesamtpaket, das es über eine ganze Saison braucht.“

Führungsstärke von hinten

Kapitän bleibt auch in der neuen Saison Marc Brosius. „Er war schon immer ein Führungsspieler auf dem Platz“, sagt Jose. In seiner Rolle als Abwehrchef sei er prädestiniert, die Mannschaft zu dirigieren: „In seiner Rolle kann er diese Führung noch mehr ausüben und leben.“ Dabei bringt Brosius auch charakterlich alles mit: „Außerdem agiert er sehr mannschaftsdienlich und dirigiert das Team von hinten heraus.“

Ein Team im Aufbau mit klarer Linie

Der FC 98 Hennigsdorf startet mit viel Energie und einem breiten Kader in die Landesliga-Saison. Trainer Niko Jose will eine belastbare Einheit formen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Die personellen Rückschläge zu Beginn schmerzen, doch die Grundstimmung im Team stimmt. Entwicklung, Fitness und Haltung stehen im Vordergrund – das Ergebnis soll sich daraus entwickeln.