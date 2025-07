FC 98 Hennigsdorf II: Rückzug ist kein Rückschritt, sondern Neuanfang

Analyse mit Abstand – Rückblick auf eine zweigeteilte Saison

Trainer Lucas Hilgenfeld war in der Saison 2024/2025 noch nicht für die zweite Mannschaft des FC 98 Hennigsdorf verantwortlich. Die Bewertung der abgelaufenen Spielzeit fällt deshalb zurückhaltend aus. „Die Mannschaft absolvierte eine gute Hinrunde und überwinterte auf Platz 4“, erklärt Hilgenfeld. Doch personelle Engpässe in der Rückrunde führten zu einem deutlichen Leistungsabfall. Die Konsequenz: „Zur neuen Saison zieht sich das Team nach vielen Jahren in der Kreisoberliga freiwillig in die Kreisliga zurück, um sportlich und strukturell neu zu starten.“

Frischer Wind durch neuen Kader und ambitionierte Tests

Der personelle Umbruch zur neuen Saison ist tiefgreifend – und soll gezielt neue Impulse setzen. „Durch die neu zusammengesetzte Mannschaft kommt frischer Wind ins Team“, sagt Hilgenfeld. Der neue Kader vereint Spieler aus der früheren Dritten, drei A-Junioren sowie einige Akteure aus der alten zweiten Mannschaft. In der Vorbereitung liegt der Fokus auf spielerischer Eingewöhnung auf gutem Niveau. „Wir treten bewusst gegen Teams aus der gleichen oder höheren Spielklasse an, um uns frühzeitig auf einem guten Niveau einzuspielen“, erklärt der Trainer.

Teamgefüge im Aufbau – Fokus auf Entwicklung statt Einzelspieler

Auf die Frage nach besonders hervorzuhebenden Akteuren verzichtet Hilgenfeld bewusst. Der Teamentwicklungsprozess steht über individuellen Namen – zumindest in der Frühphase der Neustrukturierung. Die Integration der vielen neuen Spieler, die Abstimmung auf dem Platz und das Finden einer Hierarchie seien zentrale Aufgaben in den kommenden Wochen.

Zielsetzung mit Augenmaß – Top 5 als erste Marke

Für die Saison 2025/2026 formuliert Hilgenfeld ein klares, aber realistisches Ziel. „Unser Ziel für die kommende Saison ist eine Platzierung unter den Top 5.“ Entscheidend sei, wie schnell die neu zusammengesetzte Mannschaft Stabilität und Spielfluss entwickle. Perspektivisch hat das Projekt jedoch eine klare Richtung: „Wir wollen den Wiederaufstieg in die Kreisoberliga schaffen.“ Dabei gehe es nicht um kurzfristige Ergebnisse, sondern um nachhaltige Entwicklung.

PSV Zehlendorf als Favorit mit Qualität und Konstanz

Die Favoritenrolle in der Kreisliga West ist für Lucas Hilgenfeld klar verteilt. „Der PSV Zehlendorf ist für mich der klare Favorit“, sagt er. Die Mannschaft sei in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg gescheitert und überzeugte sowohl offensiv als auch defensiv. „Wenn sie ihr Niveau halten, werden sie auch in dieser Spielzeit ganz oben mitspielen.“

Externe Verstärkungen mit Perspektive

Neben vielen internen Veränderungen freut sich Hennigsdorf über zwei externe Neuzugänge. Max-Noel Grotjan schließt sich als vereinsloser Spieler dem Team an. Hinzu kommt Marlon Manietta aus den A-Junioren des SC Oberhavel Velten. Beide Spieler sollen sportlich weiterhelfen und mittelfristig wichtige Rollen übernehmen.

Relegation als Chance – mit klaren Regeln

Zu Relegationsspielen äußert sich Lucas Hilgenfeld positiv. „Grundsätzlich wäre eine Relegation für Vizemeister eine spannende und faire Ergänzung.“ Gerade in Spielzeiten mit engem Titelrennen könne eine zusätzliche Aufstiegsmöglichkeit sportlich sinnvoll sein. Wichtig sei jedoch die Planungssicherheit: „Solche Entscheidungen müssen frühzeitig kommuniziert werden, und die Rahmenbedingungen müssen klar geregelt sein.“

Fazit: Hennigsdorfs Zweite auf strukturiertem Neustartkurs

Mit einem neuen Kader, klarer Zielsetzung und einem planvollen Vorbereitungskonzept startet der FC 98 Hennigsdorf II in die Saison 2025/2026. Der Rückzug in die Kreisliga bedeutet für das Team keinen Rückschritt, sondern einen Neuanfang unter kontrollierten Bedingungen. Die Integration junger Spieler, die interne Neustrukturierung und der Blick auf eine Rückkehr in höhere Spielklassen bestimmen das sportliche Leitbild – ruhig, sachlich, und mit Perspektive.