FC 98 Hennigsdorf: "Den Blick auch nach oben richten dürfen"

– Foto: Marcel Eichholz

Nach Platz neun in der abgelaufenen Saison und einer durchwachsenen Rückrunde mit nur drei Siegen will der FC 98 Hennigsdorf in der kommenden Spielzeit der Landesliga Nord wieder konstanter punkten. Im FuPa-Teamcheck spricht Sportlicher Leiter Robert Reinhardt über die Vorbereitung, gleich acht Neuzugänge und die Ziele für die neue Saison.

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Robert Reinhardt zufrieden, auch wenn er weiß, dass noch nicht alles perfekt läuft. „Die Vorbereitung stimmt uns sehr positiv“, sagt Reinhardt gegenüber FuPa. „Ein großes Dankeschön gilt dem Trainerteam, dem gesamten Staff und der Mannschaft, die in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz und viel Leidenschaft gearbeitet haben. Es waren viele gute Ansätze zu erkennen. Gleichzeitig wissen wir, dass Entwicklung ein Prozess ist, und genau diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen.“

In den bisherigen Testspielen zeigte sich diese Entwicklung bereits: Einem 3:2-Erfolg gegen TuS 1896 Sachsenhausen II und einem 7:1-Kantersieg gegen den SC Borsigwalde folgte ein 1:0-Sieg gegen den SC Oberhavel Velten. Es gab aber auch kleine Rückschläge: eine 6:2-Niederlage gegen VfB Hermsdorf und ein 2:2-Remis gegen B.W. Hohen Neuendorf, die allerdings verkraftbar sein sollten.

Acht neue Gesichter im Kader

Auffällig ist die große Zahl an Neuzugängen, die der FC 98 Hennigsdorf für die neue Saison verpflichtet hat. Lion Renner (20 Jahre) kommt vom TuS Sachsenhausen, Matti Maurice Herbst wechselt aus dem Angriff des Ligakonkurrenten BSC Fortuna Glienicke. Hinzu kommen Kasper Döhring (26 Jahre, Abwehr) von SSC Teutonia 1899, Tom Bismarck (24 Jahre, Angriff) aus der eigenen zweiten Mannschaft sowie Benjamin Brandt (33 Jahre, Mittelfeld) von SV Eintracht Alt Ruppin.

Vom Birkenwerder BC 08 wechseln gleich zwei Spieler nach Hennigsdorf: Dominik Webers (21 Jahre, Mittelfeld) und Moritz Elias Kambach (Abwehr). Komplettiert wird die Zugangsliste durch Moritz Rickart, der von Ligakonkurrent SV Schwarz Rot Neustadt in die Abwehr wechselt. „Alle haben sich bewusst für den Weg mit dem FC 98 entschieden und werden unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern“, so Robert Reinhardt.

Schnelle Integration der Neuen

Auf die Frage nach dem ersten Eindruck der Neuzugänge fällt die Antwort eindeutig aus. „Die neuen Spieler haben sich vom ersten Tag an hervorragend integriert. Sie bringen Qualität, Einsatzbereitschaft und die richtige Einstellung mit. Besonders erfreulich ist, wie schnell sie Teil der Mannschaft geworden sind, das spricht für die Charaktere der Neuzugänge und für den Zusammenhalt innerhalb des Teams“, erklärt Robert Reinhardt.

Kein Grund für Hektik auf dem Transfermarkt

Trotz des bereits umfangreichen Kaders schließt Robert Reinhardt weitere Bewegungen nicht kategorisch aus, drängt aber nicht darauf. „Der Kader bietet bereits viel Potenzial. Sollte sich noch eine Möglichkeit ergeben, die sportlich und menschlich zu uns passt, werden wir diese in Ruhe prüfen. Das Vertrauen in die Arbeit des Trainerteams und in die Mannschaft ist jedoch sehr groß“, sagt der Sportliche Leiter.

Abschied von verdienten Spielern

Neben den vielen Neuzugängen gab es auch personelle Abgänge, die der Verein mit Respekt begleitet. „Mit den Karriereenden von Marc Brosius, Maximilian Hinz und Patrick Bobermin sowie den Wechseln von Michel Peise nach Velten und Ramon Schulz nach Nauen haben wir verdiente Spieler verabschiedet. Für ihren Einsatz und ihre Verdienste für den FC 98 gilt ihnen unser herzlicher Dank. Weitere Veränderungen sind aktuell nicht geplant. Der Fokus liegt voll auf dem gemeinsamen Saisonstart“, so Robert Reinhardt.

Zusammenhalt als größte Stärke

Nach den sportlichen Personalien richtet sich der Blick auf die Qualitäten der Mannschaft als Ganzes. „Unsere größte Stärke ist das Miteinander. Trainerteam, Staff und Mannschaft ziehen an einem Strang und investieren täglich viel Zeit und Herzblut. Diese Geschlossenheit, gepaart mit Einsatzfreude und Lernbereitschaft, macht uns als Verein aus und gibt Zuversicht für die kommende Saison“, betont Robert Reinhardt.

Einstelliger Tabellenplatz als Ziel

Beim Saisonziel bleibt Robert Reinhardt bodenständig, lässt sich aber ein Türchen für mehr offen. „Unser Ziel ist es, uns als Mannschaft und als Verein kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir möchten unseren Fans ehrlichen, leidenschaftlichen und attraktiven Fußball bieten, auf den sie sich Woche für Woche freuen können. Wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, möchten wir die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen, mit dem Potenzial, den Blick auch nach oben richten zu dürfen“, so der Sportliche Leiter.

Vorfreude auf den Saisonstart

Bevor es in der Landesliga richtig losgeht, steht am 8. August noch ein Testspiel beim Oranienburger FC Eintracht aus der Brandenburgliga an.

Heute, 13:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 13:00 PUSH

Danach folgt der Pflichtspielauftakt im Landespokal gegen den SV Blau-Weiß Gartz. Den Auftakt in der Landesliga Nord bestreitet der FC 98 Hennigsdorf zu Hause gegen BSC Fortuna Glienicke, das die vergangene Saison mit fünf Punkten mehr als Hennigsdorf auf Rang acht abschloss. Anschließend geht es auswärts zum FC Schwedt 02, der die Saison auf Platz sieben beendete.

Zum Blick auf das erste Pflichtspiel sagt Robert Reinhardt: „Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß. Jetzt gilt es, das, was in der Vorbereitung erarbeitet wurde, gemeinsam auf den Platz zu bringen. Wenn die Mannschaft mit Leidenschaft, Zusammenhalt und Spielfreude auftritt, werden unsere Fans eine Mannschaft erleben, die alles für den FC 98 gibt. Gemeinsam mit der Unterstützung unserer Zuschauer, Förderer, Sponsoren, dem Ausrüster und Helfern wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.“