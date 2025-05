FC 96 Recklinghausen verstärkt sich mit Milan Sekulic

Der FC 96 Recklinghausen rüstet sich für die kommende Spielzeit – unabhängig davon, ob sie in der Bezirksliga oder Landesliga stattfinden wird. Mit Milan Sekulic wechselt ein erfahrener Offensivakteur vom Westfalenligisten Lüner SV an den Hohenhorst. Der 30-Jährige bringt nicht nur Routine, sondern auch eine beachtliche Torquote mit: 45 Treffer in 117 Westfalenliga-Partien sprechen für sich.

„Der Transfer ist unter Dach und Fach“, bestätigte Klubvorsitzender Gerrit Haug am Samstag, gegenüber der Recklinghäuser Zeitung. Sekulic, so Haug weiter, sei ein „torgefährlicher Mittelfeldstratege“, der das Spiel der „96er“ nach vorn entscheidend beleben solle. Auch in der aktuellen Saison konnte Sekulic mit sieben Treffern seine Torgefahr erneut unter Beweis stellen.

Ob der Neuzugang in der Bezirksliga oder bereits eine Liga höher auflaufen wird, entscheidet sich in der anstehenden Relegationsrunde. Als Tabellenzweiter der Bezirksliga Staffel 9 trifft das Team von Trainer Milko Trisic am 5. Juni auf den Vizemeister der Bezirksliga 6, den Kirchhörder SC. Nur ein Team aus dem Zwölferfeld schafft letztlich den Sprung in die Landesliga.