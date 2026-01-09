FC 96 Recklinghausen: Ex-Erkenschwick-Keeper kommt aus Uerdingen

Misel Zec (links), Sportlicher Leiter des FC 96, mit Rafael Hester. – Foto: FC 96 Recklinghausen

Der FC 96 Recklinghausen gibt im Winter Gas. Nach Marcel Ryczak (Westfalia Herne) und

Moody Chana (früher u. a. TSG Hoffenheim, VfB Lübeck und Kickers Offenbach) kommt der 32-jährige Rafael Hester an. Der frühere Keeper der SpVgg Erkenschwick (2022-25) war im Sommer zum Oberligisten KFC Uerdingen gewechselt, wurde aber im Dezember bereits wieder verabschiedet. Der routinierte Schlussmann konnte sich an der Grotenburg zunächst verletzungsbedingt nicht gegen Stammkeeper Jonas Holzum durchsetzen und konnte später "aus verschiedenen Gründen", so der KFC, nicht immer mittrainieren. Nun dürfte der FC 96 mit ihm als Stammkeeper planen, denn der bislang überwiegend eingesetzte Shpend Avdyli spielte vielfach trotz Schulterproblemen und muss künftig auch aus beruflichen Gründen vereinzelt kürzertreten.

Hester hat in seiner Laufbahn bereits in der Regionalliga West für den TuS Haltern und RW Ahlen gespielt (25 Einsätze). In der Oberliga Westfalen gab der gebürtige Gelsenkirchener schon vor 13 Jahren sein Debüt für den VfB Hüls und absolvierte bis heute 143 Partien in der höchsten Amateurspielklasse. Der zum Jahresbeginn verpflichtete Sportliche Leiter Mišel Zec sagt: „Mit Rafael Hester dürfen wir einen Torhüter begrüßen, den man in unserer Region nicht mehr groß vorstellen muss. Er zählt seit Jahren zu den Top-Torhütern im Umkreis und bringt enorme Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit. Stationen wie Haltern, Ahlen, Schermbeck, der VfB Hüls oder Erkenschwick sprechen für seine Qualität und seinen sportlichen Werdegang. Die Gespräche mit Rafael waren von Anfang an super angenehm und haben gezeigt, wie gut er menschlich als auch sportlich zu uns passt. Wir sind sehr froh, dass Rafael sich für uns entschieden hat. Mit seiner fußballerischen Stärke, seiner Ruhe und seiner Persönlichkeit wird er unsere Mannschaft auf und neben dem Platz bereichern."