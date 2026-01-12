FC 1949 Limbach: Mit Vollgas aus dem Tabellenkeller

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FC 1949 Limbach e.V. . Zum B-Ligisten hat uns Pierre Fuchs, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, folgende Informationen übermittelt.

"Trotz der aktuellen Tabellensituation ist die Stimmung innerhalb des Vereins gut. Das hat man nicht zuletzt auch bei der diesjährigen Weihnachtsfeier gesehen. Der Zusammenhalt stimmt, und die Mannschaft blickt geschlossen nach vorne."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Positiv hervorzuheben ist nach wie vor der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jeder ist heiß auf die bevorstehende Vorbereitung und bereit, alles in die Waagschale zu werfen. In vielen Spielen haben wir zudem über weite Strecken guten Fußball gezeigt.

Auf der anderen Seite haben wir leider zu viele Spiele beziehungsweise Punkte liegen lassen. Das war zum Teil der Fitness geschuldet – hier muss man ehrlich sagen, dass die Trainingsbeteiligung steigen muss. Hinzu kam großes Verletzungspech in der Hinrunde: Wir konnten eigentlich kein einziges Spiel mit der kompletten Stammelf bestreiten."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Einen Abgang gibt es zu vermelden: Christoph Müller wird uns aus persönlichen Gründen verlassen und zur SG Hünstetten zurückkehren."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Ganz klar: In der Wintervorbereitung alles geben, um in der Rückrunde richtig Gas zu geben. Wir wollen und müssen so viele Punkte wie möglich holen, um den Klassenerhalt zu sichern."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Das ist schwer zu sagen. Die Mannschaften, die aktuell oben stehen, haben sich ihre Positionen verdient, aber einen klaren Favoriten auszumachen, ist schwierig. Gleiches gilt für den Tabellenkeller: Natürlich hoffen wir, die Klasse zu halten, doch sowohl nach oben als auch nach unten ist noch vieles möglich."

