FC 08 Villingen will beim FSV Frankfurt die nächste Überraschung

Kickers Offenbach geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den FC Gießen. Mit bisher nur zwei Niederlagen in der Saison befinden sich die Offenbacher auf Platz drei und könnten mit einem Sieg den Druck auf die Teams vor ihnen erhöhen. Gießen hingegen steckt im unteren Tabellenbereich fest und muss dringend punkten, um nicht weiter in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

