FC 08 Villingen verpflichtet Stürmer Jan Babic

Der FC 08 Villingen verstärkt sich weiter offensiv und holt mit dem 21-jährigen Jan Babic einen torgefährlichen Stürmer. In der vergangenen Saison erzielte Babic 20 Tore in 30 Spielen für den SC Pfullendorf.
„Jan ist ein körperlich starker, wuchtiger Stürmer und für seine Größe von 1,94 Meter sehr schnell. Er war bei uns im Probetraining und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Diesen Spielertyp hatten wir bisher noch nicht im Kader. Er agiert gut mit dem Rücken zum Tor, kann als Wandspieler eingesetzt werden und weiß wo das Tor steht“, hebt Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport, die Qualitäten des Neuzugangs hervor.
Jan Babic spielte in der Jugend bereits für die B-Junioren des FC 08 Villingen, ehe er zum SC 04 Tuttlingen wechselte, wo er auch wohnt und dort bereits als A-Jugendspieler 33 Tore für die Aktiven in der Bezirksliga Württemberg schoss.
Anschließend führte ihn sein Weg zum SC Pfullendorf, wo ihn jedoch eine Knieverletzung in einer Saisonvorbereitung zurückwarf. In der vergangenen Runde zeigt sich Babic mit 20 Treffern in der Verbandsliga und einem Tor im südbadischen Pokal sehr treffsicher und formstark.
„Wir haben mit Louis Leberer und Jan Babic zwei junge und talentierte Offensivspieler aus der Verbandsliga verpflichtet. Der Sprung in die Oberliga ist groß, aber wir trauen es beiden zu, dass sie sich schnell an das Niveau anpassen können und sich bei uns entsprechend entwickeln werden“, betont FC 08 Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan