FC 08 Villingen verpflichtet Stürmer Jan Babic

Der SC Pfullendorf verliert seinen besten Angreifer. – Foto: Pierre Schmidt

Der FC 08 Villingen verstärkt sich weiter offensiv und holt mit dem 21-jährigen Jan Babic einen torgefährlichen Stürmer. In der vergangenen Saison erzielte Babic 20 Tore in 30 Spielen für den SC Pfullendorf.

„Jan ist ein körperlich starker, wuchtiger Stürmer und für seine Größe von 1,94 Meter sehr schnell. Er war bei uns im Probetraining und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Diesen Spielertyp hatten wir bisher noch nicht im Kader. Er agiert gut mit dem Rücken zum Tor, kann als Wandspieler eingesetzt werden und weiß wo das Tor steht“, hebt Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport, die Qualitäten des Neuzugangs hervor.

Jan Babic spielte in der Jugend bereits für die B-Junioren des FC 08 Villingen, ehe er zum SC 04 Tuttlingen wechselte, wo er auch wohnt und dort bereits als A-Jugendspieler 33 Tore für die Aktiven in der Bezirksliga Württemberg schoss.