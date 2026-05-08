FC 08 Villingen verpflichtet Louis Leberer aus Linx

Der FC 08 Villingen verkündet den ersten Neuzugang für den Oberliga-Kader. Vom Verbandsligisten SV Linx kommt der 20-jährige, sehr flexibel einsetzbare Louis Leberer zum FC 08. Der talentierte, 1,96 Meter große Mittelfeldspieler ist beim FC 08 für die 10er-Position vorgesehen. Er ist aber darüber hinaus auch in der Innenverteidigung sowie auf der 6er-Position einsetzbar.

„Wir haben Louis sowohl im Videostudium als auch im Probetraining unter die Lupe genommen. Die Eindrücke waren dabei sehr überzeugend. Er verfügt über eine sehr gute Technik, spielt beidfüßig und bringt mit seiner Größe auch eine physische Stärke mit“, sagt FC 08 Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan. Louis Leberer ist der jüngere Bruder von Nicola, der bereits in der Saison 2018/2019 für den FC 08 gespielt hat. „Matthias Uhing und ich haben klare Spielerprofile bezüglich unserer gewünschten Neuzugänge erstellt. Sowohl, was die fußballerischen als auch charakterlichen Anforderungen anbelangt. Louis ist ein junger Spieler, bringt aber extrem viel mit, um sich gut bei uns weiterzuentwickeln und passt auch als Typ sehr gut in unsere Mannschaft“, betont Yahyaijan. Louis Leberer gab bereits als A-Jugendlicher im Alter von 18 Jahren sein Oberliga-Debüt beim SV Oberachern. Anschließend wechselte er zum Offenburger FV und dann zum SV Linx. Dort avancierte er trotz seines jungen Alters auf Anhieb zum Stammspieler.

„Ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung. Ich glaube, dass das der nächstmögliche gute Schritt für mich ist, in eine top Mannschaft zu wechseln, auf top Bedingungen zu trainieren, natürlich auch in einer top Liga zu spielen. Die Gespräche mit Matthias und Marcel waren sehr gut. Ich hab mich direkt wohl gefühlt in der Mannschaft. Ich versuche als junger Spieler alles zu geben, um diese Chance zu nutzen“, sagt Louis Leberer zu seinem Wechsel zum FC 08.