FC 08 Villingen verlängert Verträge mit weiteren Spielern von BZ/PM · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Nach Trainer Matthias Uhing haben auch weitere Spieler beim FC 08 Villingen verlängert – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC 08 Villingen setzt in der Kaderplanung weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge mit vier regionalen Spielern. Auch künftig für den FC 08 im Einsatz ist Torhüter Kevin Ehmann. Ebenso hat der Traditionsverein die Verträge mit Yannick und Jonathan Spät sowie mit Noah Haller verlängert.

„Die vier Spieler stehen für den regionalen Weg, den wir weiterhin verfolgen möchten. Daher freut es uns sehr, dass wir die Jungs weiter an uns binden konnten“, betont FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. Der 22-jährige Kevin Ehmann, der ursprünglich aus der Jugend der Spielvereinigung Spaichingen stammt, kam 2023 von der U19 des FC Heidenheim zum FC 08. Seither bestritt er neun Regionalligaspiele, elf Oberligaspiele, 27 Partien in der Verbandsliga sowie acht im südbadischen Pokal. Aus der U21 zur ersten Mannschaft gestoßen