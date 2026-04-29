FC 08 Villingen verlängert Verträge mit weiteren Spielern

Der FC 08 Villingen setzt in der Kaderplanung weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge mit vier regionalen Spielern. Auch künftig für den FC 08 im Einsatz ist Torhüter Kevin Ehmann. Ebenso hat der Traditionsverein die Verträge mit Yannick und Jonathan Spät sowie mit Noah Haller verlängert.
„Die vier Spieler stehen für den regionalen Weg, den wir weiterhin verfolgen möchten. Daher freut es uns sehr, dass wir die Jungs weiter an uns binden konnten“, betont FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. Der 22-jährige Kevin Ehmann, der ursprünglich aus der Jugend der Spielvereinigung Spaichingen stammt, kam 2023 von der U19 des FC Heidenheim zum FC 08. Seither bestritt er neun Regionalligaspiele, elf Oberligaspiele, 27 Partien in der Verbandsliga sowie acht im südbadischen Pokal.
Aus der U21 zur ersten Mannschaft gestoßen
Offensivspieler Yannick Spät (24) absolvierte in den vergangenen Jahren drei Regionalligaspiele, 62 Oberligaspiele, 59 Verbandsligapartien sowie vier Pokalspiele für den FC 08. Sein jüngerer Bruder und Verteidiger Jonathan Spät (22), der bereits seit der C-Jugend beim FC 08 spielt, kann trotz seines jungen Alters eine beeindruckende Statistik vorweisen. Er absolvierte zwei Regionalligaspiele, 53 Oberligaspiele, 100 Verbandsligapartien sowie fünf Pokalspiele.
Beide Spieler aus Bösingen haben sich über die U21 an den Oberligakader herangearbeitet. Der in Dietingen wohnhafte 23-jährige Verteidiger und Linksfuß Noah Haller lief ebenfalls für die U19 des FC Heidenheim auf und spielte bereits in der Saison 2022/23 für die U21 und die Oberligamannschaft des FC 08. Seit Anfang des Jahres 2026 ist er wieder ein 08er. Seit seiner Rückkehr kommt er auf fünf Einsätze, davon drei in der Oberliga, und feierte am vergangenen Wochenende ein erfolgreiches Startelf-Debüt in der Oberliga.