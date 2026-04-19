FC 08 Villingen verlängert mit Gian Luca-Feißt und U21-Spielern

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Die Kaderplanung beim FC 08 Villingen geht weiter zügig voran. Der FC 08 Villingen gibt die Vertragsverlängerung mit einigen Youngstern bekannt. Weiterhin das Trikot der 08er tragen Offensivspieler Gian Luca-Feißt sowie die U21-Eigengewächse Noah Kälble, Luis Seemann und Pascal Staiger.

Der 19-jährige Gian-Luca Feißt kommt ursprünglich aus der Jugend der Offenburger FV und spielte bis zur U19 beim SC Freiburg. In der laufenden Saison überzeugte Feißt mit seinen unbeschwerten, offensivstarken Auftritten, erzielte jeweils drei Tore in der Oberliga und im südbadischen Pokal. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Noah Kälble erzielte für die U21 bisher 4 Tore und soll künftig auch eine Option für den Oberligakader sein. Gleiches gilt für den das 23-jährige 08-Eigengewächs und Abwehrspieler Luis Seemann sowie für den 22-jährigen Mittelfeldakteur Pascal Staiger.

„Wir wollen wieder verstärkt unseren eigenen Weg gehen und Spieler aus der Jugend über die U21 an die erste Mannschaft heranführen. Gleichzeitig zeigen Verlängerungen wie die von Gian-Luca Feißt und Matthes Glück, dass wir auch talentierten Spielern aus der Region eine klare Perspektive bei uns bieten“, so FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. Bereits in den nächsten Tagen werden weitere Personalien im Hinblick auf die neue Saison bekanntgegeben.